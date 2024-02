Ladendieb (35) in Gladbeck kurz nach Festnahme verurteilt

Gladbeck Ein 35-Jähriger wurde in Gladbeck beim Ladendiebstahl erwischt. Keine 24 Stunden später war der Mann zu einer Geldstrafe verurteilt.

Die Polizei hat in Gladbeck einen Ladendieb festgenommen. Und die Strafe für den 35-Jährigen folgte auf dem Fuße. Keine 24 Stunden später war der Mann verurteilt.

„Der 35-Jährige aus Georgien, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hatte am Montag (12. Februar) in einem Geschäft an der Hochstraße mehrere Flaschen hochwertiges Parfüm gestohlen“, berichtet die Polizei. Als der Mann die Filiale mit den Waren im Wert von mehr als 600 Euro gegen 15.30 Uhr verlassen wollte, löste ein Alarm aus. Daraufhin hielt laut Bericht der Ladendetektiv den 35-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Tatverdächtige wurde anschließend ins Gewahrsam gebracht. Keine 24 Stunden später, am Dienstag, wurde er am Amtsgericht Gladbeck im beschleunigten Verfahren verurteilt – und zwar zu einer Geldstrafe von 500 Euro, aufgeteilt in 100 Tagessätze à fünf Euro.

