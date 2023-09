Kuscheltierklinik und Ballonkünstler vor Gladbecker Rathaus

Schon in den vergangenen Jahren lockte der Weltkindertag viele Besucher auf den Willy-Brandt-Platz. Im Bild: Ballonkünstler Mr. Tom bei der Veranstaltung 2022.

Gladbeck. Am Samstag findet in Gladbeck der Weltkindertag statt – mit Kuscheltierklinik und Gewinnspiel. Willy-Brandt-Platz wird mehrere Stunden gesperrt.

Zum Weltkindertag stehen in diesem Jahr mehr als 40 Angebote für Kinder und Familien vor dem Gladbecker Rathaus bereit. Am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr findet die Veranstaltung unter dem Motto „Ich bin richtig wichtig. Und wir sind alle dabei“ auf dem Willy-Brandt-Platz statt, der Eintritt ist frei. Die kleinen Besucherinnen und Besucher können unter anderem ihre Kuscheltiere mitbringen und in einer ganz speziellen Kuscheltierklinik untersuchen lassen.

Mit dabei ist auch Zauberer und Ballonkünstler Mr. Tom, zudem wird Kinderschminken angeboten und Spiel- und Kreativangebote laden zum Mitmachen ein. Bei einem Gewinnspiel können die Familien ihr Glück versuchen. Auf der Bühne treten die Zumba Kids vom VfL Gladbeck, der Kids-Popchor der Wittringer Schule und die Jazzdancer der Musikschule auf.

Sperrung des Willy-Brandt-Platzes: Vestische Linien werden umgeleitet

Aufgrund der Veranstaltung wird der Willy-Brandt-Platz zwischen 9.30 Uhr und 14.30 Uhr gesperrt. Wie die Vestische mitteilt, sind neben dem Autoverkehr auch die Linien SB91 und 259 von der Sperrung betroffen, welche ab der Bottroper Straße über die Sandstraße, Konrad-Adenauer-Allee, Postallee und Humboldtstraße umgeleitet werden. Die Haltestellen „Willy-Brandt-Platz“ und „Stadtbad“ werden aufgehoben. Alternativ können Fahrgäste die Haltestelle „Goetheplatz“ nutzen.

