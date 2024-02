Kunstrasenplatz SV Zweckel: zwei explosive Fragezeichen

Julia Schmidt, Abteilungsleiterin Sport, Michael Berger, Leiter Amt für Rat, Bürgerschaft, Sport, Bürgermeisterin Bettina Weist und Ulrich Wloch, Vorsitzender des SV Zweckel (v.l.) stehen an der Baustelle des neuen Kunstrasenplatzes des SV Zweckel in Gladbeck.

Gladbeck Der neue Kunstrasenplatz in Gladbeck wird ab sofort gebaut. Die Stadt investiert 1,78 Millionen Euro – mehr als einst geplant war.

Die Arbeiten für den neuen Kunstrasenplatz des SV Zweckel an der Dorstener Straße in Gladbeck haben begonnen. Bürgermeisterin Bettina Weist, Michael Berger, Leiter Amt für Rat, Bürgerschaft und Sport, Julia Schmidt, Abteilungsleiterin Sport und Ulrich Wloch, Vorsitzender des SV Zweckel, haben sich den Fortschritt vor Ort angeschaut, gerade wurde der alte Rasen abgetragen. „Ich bin froh über die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem SV Zweckel und freue mich, dass die Arbeiten an dieser Stelle planmäßig beginnen. Wir schaffen an dieser Stelle eine zukunftsfähige Anlage mit einem modernen Kunstrasenspielfeld und stärken damit den Vereinssport – und unsere Sportstadt Gladbeck“, sagt Weist.

Ein ganz kleines bisschen hängt der offizielle Start nach der Beauftragung der Arbeiten Anfang Dezember 2023 aber möglicherweise doch noch in der Schwebe. „In der kommenden Woche (KW 7, Anm. d. Red.) ist die Untersuchung des Kampfmittelräumdienstes vorgesehen, da es zwei Verdachtspunkte gibt“, so Michael Berger. Wenn der Boden dann wirklich bombenfrei ist, soll nicht nur der Kunstrasenplatz selbst, sondern hinter dem westlichen Tor auch ein Kleinspielfeld entstehen – allerdings mit Naturrasen.

Wieso der neue Gladbecker Kunstrasenplatz beim SV Zweckel teurer geworden ist

Der Kunstrasenplatz soll Anfang September fertig sein, so die Stadt, bis dahin trainiert und spielt der SV Zweckel bei SG Preußen Gladbeck. Insgesamt, so heißt es in der Pressemitteilung, wird die Stadt 1,78 Millionen Euro investieren. Diese Summe war allerdings nicht immer so hoch. Ursprünglich gingen die Planer von 1,4 Millionen Euro aus, begründet wurde die Kostensteigerung in der Sitzung des Rates am 7. Dezember 2023 so: „Für die damalige Haushaltsmeldung in Höhe von 1.425 Millionen Euro wurde die Kostenkalkulation des Projektes an der Baulandstraße herangezogen. Mittlerweile wurde der Planungsauftrag an das Ingenieurbüro Schmidt vergeben und es wurde eine aktualisierte Kostenkalkulation, mit den örtlichen Gegebenheiten an der Dorstener Straße, erstellt.“

Der Sportausschuss hatte dem Umbau des Spielfelds im April 2023 zugestimmt. Eine Machbarkeitsstudie hatte ergeben, dass Spiele mit vielen Zuschauern, wenn es also lauter wird, künftig an der Enfieldstraße ausgetragen werden können – dort, wo gerade die abgebrannte Sporthalle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule abgerissen wird. Den Platz wollen der SV Zweckel und der BV Rentfort künftig gemeinsam nutzen – freie Bahn für den Kunstrasen an der Dorstener Straße.

