Gladbeck Klein und fein ist der Weihnachtsmarkt, zu dem Künstlerin Susanne Schalz einlädt. Neun Aussteller sind in Gladbeck mit dabei.

Was gibt es Passenderes, um sich auf die kommenden Festtage einzustimmen, als ein Bummel über einen der Weihnachtsmärkte in der Region? Ihren Charme haben sie alle, die großen und auch die kleinen. Eine ganz besondere Atmosphäre im Advent bietet aber auf jeden Fall der Indoor-Weihnachtsmarkt im Gladbecker Magazin von Susanne Schalz. Am Samstag, 16. Dezember, öffnet die Künstlerin wieder die Türen zu ihrem Atelier und lädt zum adventlichen Bummel ein. Das wird den Besucherinnen und Besuchern alles geboten:

Lesen Sie auch

Im vergangenen Jahr hatte die Veranstaltung im Magazin ihre Premiere, da allerdings noch nur an einem Wochenende im Advent. Doch weil der Andrang so groß war, die Besucherinnen und Besucher so angetan von Angebot und Ambiente, ist der Adventsmarkt in diesem Jahr bereits ein wenig gewachsen. Und es gab gleich mehrere Termine, an denen Susanne Schalz und Sandra Sump gemeinsam mit weiteren Mitorganisatoren ins Magazin eingeladen haben. Die letzte Gelegenheit in diesem Advent besteht am 16. Dezember.

Neun Aussteller bieten im Gladbecker Magazin Kunsthandwerk und mehr

Neun Aussteller, die Kunsthandwerk, ausgefallene Deko-Artikel und mehr präsentieren, sind auf dem kleinen Adventsmarkt vertreten. Der Markt bietet also genau die richtige Gelegenheit, in Ruhe nach schönen Weihnachtsgeschenken für Freunde und Familie Ausschau zu halten. Mit dabei sind auch die Betreiber einer Ölmühle aus Mülheim an der Ruhr. Sie bieten im Magazin an der Talstraße verschiedene Senfsorten und Öle an. Mit stylischen Taschen aus alten Fahrradschläuchen ist das Gladbecker Label „arturkopf“ bekannt geworden. Am kommenden Samstag gibt’s neben den Taschen noch weitere Accessoires zu sehen.

Wir möchten die Menschen im Ahrtal auch weiterhin unterstützen Susanne Schalz

Natürlich dürfen auf diesem Weihnachtsmarkt auch die farbenfrohen Mini-Alwinchen von Susanne Schalz nicht im Angebot fehlen. Ein großes Exemplar des stilisierten Förderturms, der längst zu einem Gladbecker Wahrzeichen mit Bergbautradition geworden ist, steht seit kurzem im neuen Kreisverkehr an der Horster Straße/Wiesmannstraße. Als Buchstabe „A“ im bunten Gladbeck-Schriftzug begrüßt das Riesen-Alwinchen dort alle Menschen, die von Gelsenkirchen-Horst kommend nach Gladbeck fahren. Die Alwinchen, die Künstlerin Susanne Schalz auf dem Kunst-Weihnachtsmarkt präsentiert, sind da schon leichter daheim aufzustellen – sie passen auf jeden Schreibtisch und in jede Fensterbank.

Der Glühwein kommt von einem Winzer aus Gladbecks Partnerstadt Dernau

Auch auf dem Weihnachtsmarkt im Magazin darf natürlich ein Glühweinstand nicht fehlen. Das beliebte heiße Getränk kommt von einem Winzer aus Gladbecks Partnerstadt Dernau. Über zwei Jahre sind seit der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal vergangenen. „Wir möchten die Menschen in der Region auch weiterhin unterstützen“, sagt Susanne Schalz.

Geöffnet hat der kleine Kunst-Weihnachtsmarkt im Magazin an der Talstraße am 16. Dezember in der Zeit von 13 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, fürs Parken fällt ebenfalls keine Gebühr an, sagen die Organisatorinnen. An der Talstraße stellt eine Baustelle derzeit ein kleines Hindernis dar. Die Zufahrt zum Magazin ist aber von der Tauschlagstraße und dann in die Talstraße möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck