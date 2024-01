Kundgebung gegen rechts: Gladbecker gehen auf die Straße

In vielen deutschen Städten demonstrieren Menschen gegen die AfD und Rechtsextremismus. Gladbecker sind für Samstag zur Kundgebung aufgerufen. Foto: Ulrich Perrey/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Gladbeck Bürgermeisterin ruft zur Aktion „Gladbeck hält zusammen – Gemeinsam gegen Rechtsextremismus!“ auf. Versammlung vor dem Rathaus.

Gemeinsam ein Zeichen gegen Rechtsextremismus setzen: Dazu ruft Bürgermeisterin Bettina Weist unter dem Motto „Gladbeck hält zusammen – Gemeinsam gegen Rechtsextremismus!“ auf. Die geplante einstündige Kundgebung beginnt am Samstag, 20. Januar, um 11 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz.

Hintergrund sind die bekannt gewordenen rechtsextremistischen Überlegungen, Einwohner mit Migrations- und Fluchthintergrund massenhaft aus Deutschland ausweisen zu wollen. „Wir müssen den Rechtsextremisten deutlich zeigen, dass die Menschen in unserer Stadt und darüber hinaus derartige völkische Fantasien ablehnen. Wir wollen zeigen, dass Gladbeck eine bunte, offene und tolerante Stadt ist, in der das Zusammenleben gut funktioniert. Vielfalt ist eine unserer Stärken und eine Zukunftschance für Gladbeck und unser Land“, so Weist.

