Kumpels in Kutten: Dritte Lesung zum Metal im Ruhrpott

Im Dröhnschuppen an der Friedrich-Ebert-Straße in Gladbeck findet am 18. November die dritte Ausgabe der Lesung „Kumpels in Kutten: Heavy Metal im Ruhrgebiet“ statt.

Der Förderverein Rockmusik Gladbeck beschließt eine Trilogie: Am 18. November laden die Musikfans ab 18 Uhr in den Dröhnschuppen an der Friedrich-Ebert-Straße 10, zur nunmehr dritten Ausgabe der Lesung „Kumpels in Kutten: Heavy Metal im Ruhrgebiet“.

Reise in die Tiefen des Reviers und seiner Metal-Subkultur

Der Verein verspricht eine „abenteuerliche Reise in die Tiefen des Ruhrgebiets und seiner Metal-Subkultur“, mit dem bewährten Autorenduo Holger Schmenk und Andreas Schiffmann.

Die beiden werfen vor allem einen Blick darauf, wie zwei Welten zusammengewachsen sind, die bis auf den Schwerpunkt „Metal(l)“ erstmal nicht so viel gemein haben. Auf der einen Seite ein Leben, das sich um Buden, Currywurst und Zechen dreht – man verzeihe die kulturelle Überspitzung –, auf der anderen die Musikszene im Pott, die sich „als Zentrum des deutschen Metals international vernetzt“.

Hier gibt es Karten für die Lesung

Dabei ist der Ruhrpott-Metal nicht in der Metropole Ruhr geblieben, sondern hat sich in ganz Deutschland, Europa und sogar in Übersee verbreitet – sagen zumindest die beiden Autoren. Wer sich die Geschichten aus erster Hand anhören möchte, sollte flott sein, die Karten gibt es ab sofort im Vorverkauf, zum Preis von sieben Euro, zu kaufen entweder unter frg-ev.de oder sektor12shop.de. Sind noch Tickets da, wird es auch eine Abendkasse geben.

