Kritik und Ideen: Im Zwiegespräch mit Bettina Weist

Gladbeck. Die Gladbecker Bürgermeisterin Bettina Weist lädt im Dezember zwei Mal zu Bürgersprechstunden ein. Einer davon steht im Zeichen der Weihnacht.

Die Gladbecker Bürgermeisterin Bettina Weist stellt sich an zwei Terminen den Fragen der Bürger. Im Rahmen der Gesprächsreihe „Triff die Bürgermeisterin“ finden am 9. Dezember auf dem Nikolausmarkt und am 11. Dezember in der Christus-Kirche zwei Dialogveranstaltungen statt.

Ihr sei es wichtig, nah an den Menschen zu sein und mit Gladbeckern über Themen zu sprechen, die sie bewegen, so die Bürgermeisterin. Auf dem Nikolausmarkt bietet die Bürgermeisterin am Samstag, 9. Dezember, auf dem Willy-Brandt-Platz zwischen 14 und 16 Uhr eine offene Sprechstunde an. Das Ganze findet an einem Stand gleich neben der Hütte der Gladbeck-Information statt.

Am Montag, 11. Dezember, um 18.30 Uhr geht das Stadtteilgespräch mit Bürgermeisterin Bettina Weist in Stadtmitte dann in die nächste Runde. Die Bürgermeisterin lädt alle Bürger in die Christus-Kirche an der Humboldtstraße 11 ein. Die Gladbecker sollen Gelegenheit haben, ihre Anliegen direkt mit der Bürgermeisterin zu besprechen, Kritik und Ideen sollen offen geäußert werden.

