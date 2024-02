Krieg Krieg in Israel und Gaza: Hilfe und Erinnern an Geiseln

Gladbeck Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Kreis Recklinghausen spendet 3500 Euro. Das geschieht mit dem Geld.

Der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres hat viele Menschen in der Welt, in Deutschland und auch in Gladbeck schwer erschüttert. Die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Kreis Recklinghausen (GCJZ) hatte nun ihre Mitglieder und Freunde um Spenden für die Opfer gebeten. Zusammengekommen sind etwa 3500 Euro. Das soll mit dem Geld geschehen.

Die Spende wurde zu fast gleichen Teilen an ein Trauma-Therapiezentrum in Südisrael und an das Leo-Baeck-Erziehungszentrum in Haifa überwiesen. In beiden Fällen sollen das Geld vor allem Kindern und Jugendlichen helfen, das traumatische Erlebnis zu verarbeiten.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! +++

Als symbolisches Zeichen hat der Vorstand der GCJZ in Israel einen Baum pflanzen lassen, der an die Opfer und Geiseln erinnert. „Sie bleiben unvergessen!“, heißt es im Text der Urkunde, die an die Botschaft des Staates Israel geschickt wird.

Die GCJZ hatte sich unmittelbar nach dem Terrorangriff der Hamas der Stellungnahme des Deutschen Koordinierungsrats als Dachorganisation der bundesweit 85 Gesellschaften angeschlossen und den Angriff aufs Schärfste verurteilt. Darüber hinaus wurden den Schulen Dokumente und Unterrichtshilfen zur Verfügung gestellt, um mit Kindern und Jugendlichen angemessen reden zu können.

+++ Nachrichten aus Gladbeck bequem ins Postfach: Hier können Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden! +++

„Inzwischen zeigt sich auch die Gesellschaft zutiefst beunruhigt über den zunehmenden und gewalttätigen Antisemitismus, der auch vor Hochschulen und Universitäten nicht Halt macht“, so die GCJZ. Deren Vorsitzende, Gerda E.H. Koch, berichtet, dass sogar ein Lehrauftrag zum Christlich-Jüdischen Dialog an der Ruhruniversität Bochum nur unter Polizeischutz möglich sei und der Dozent im Vorfeld Morddrohungen erhalten habe.

„Terror kann und darf keine Legitimation erfahren. Judenfeindschaft und Israelfeindschaft müssen unterbunden werden. Drohungen muss entschlossen entgegengetreten werden. Für Personen, die den Terror der Hamas relativieren, sowie für Gewalttäter darf es keinen Platz an deutschen Universitäten und Hochschulen geben“, heißt es in der aktuellen Mitteilung des Deutschen Koordinierungsrats.

Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck