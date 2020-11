Kreuzbund geht online und erweitert Angebot für Suchtkranke

Gladbeck. Der Kreuzbund auch in Gladbeck kümmert sich um Alkohol- und Medikamentensüchtige. Nun sollen auch noch andere Suchtgeschichten Thema werden.

Der Kreuzbund, die Selbsthilfeorganisation bei Alkohol- und Medikamentensucht, zählt bundesweit rund 22.000 Mitglieder. Im Ruhrbistum hat der katholische Verband sich nun unter dem Motto „einfach: Kreuzbund“ neu aufgestellt. Das Ziel: digital kommunizieren, effektiver öffentlich auftreten, neue Gruppen- und Freizeitangebote entwickeln und sich über Stadtgrenzen hinaus vernetzen.

95 Kreuzbund-Gruppen treffen sich im Ruhrbistum Essen

95 Kreuzbund-Gruppen mit fast 900 Mitgliedern treffen sich im Ruhrbistum – in Gladbeck, Bochum, Bottrop, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Mülheim, Oberhausen und im Ennepe-Ruhr-Kreis. „Unsere Gruppenarbeit ist bewährt“, sagt Werner Schehler, Leiter des Projekts „einfach: Kreuzbund“. Man wolle aber zusätzlich andere Suchtgeschichten in den Blick nehmen: „Ob Alkohol, Haschisch oder Spielhalle – Suchtkrankheit hat immer Ursachen, über die man in der Gruppe sprechen kann.“

Bislang bleiben die Mitglieder oft über Jahrzehnte ihrer Kreuzbund-Gruppe treu, treffen sich wöchentlich und in der Freizeit. Die meisten stehen jenseits der Lebensmitte. Jetzt gibt es Angebote: Vormittags-Gruppen für alleinerziehende Mütter, Gruppen für junge Menschen, Zuwanderer oder Angehörige, Gruppen für Männer/Frauen/Diverse, Gruppen für Leute, die sich nur alle zwei Monate treffen wollen oder lieber am Sonntagvormittag, oder für Menschen, die gerade aus der stationären Entgiftung kommen und sich informieren wollen, wie es weitergehen kann.

Der Kreuzbund will auch sein Freizeitangebot erweitern

Außerdem will der Kreuzbund sein Freizeitangebot verbreitern . „Am Anfang der Abstinenz“, erklärt Schehler, „hat man total viel Zeit und braucht ein alkoholfreies Umfeld – zum Beispiel beim Kreuzbund-Malkurs oder Zoobesuch, wo man nebenbei bespricht, wie man sich verhalten soll, wenn Alkohol angeboten wird.“

+++ Nichts verpassen, was in Gladbeck passiert: Hier für den täglichen Gladbeck-Newsletter anmelden. +++

Der Kreuzbund wird allein durch Ehrenamtliche gemanagt, in Essen gibt es lediglich eine Halbtags-Bürokraft. Die 20 Aktiven von „einfach: Kreuzbund“ haben für das Projekt insgesamt 1200 Präsenz-Veranstaltungsstunden absolviert. Ihr Projektplan steht und fällt mit dem öffentlichen Verbandsauftritt und der Digital-Kompetenz der Mitglieder. Freizeit-, Fortbildungs- und Gruppenangebote werden spezieller und müssen deshalb über Stadtgrenzen hinaus bekannt gemacht werden, um die Interessenten zusammenzubringen. Statt eines Sammelsuriums diverser kommunaler Kreuzbund-Homepages soll es einen gemeinsamen Online-Auftritt mit Infos, Seminaren und Veranstaltungen, einer Suchmaschine für Stichwörter zum Thema „Sucht“ und „Hilfe“ sowie einen Terminkalender für alle Ruhrgebietsstädte geben.

Weitere Infos: www.kreuzbund-dv-essen.de