Kreisverwaltung schließt zwischen Weihnachten und Neujahr

Die Kreisverwaltung Recklinghausen schließt zwischen den Feiertagen – auch aus Energiespargründen. Das müssen Bürger aus Gladbeck beachten.

Die Kreisverwaltung Recklinghausen bleibt, wie viele andere Behörden, zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Ab dem 2. Januar 2023 gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten. Wie die Behörde mitteilt, betrifft das auch die Außenstellen wie beispielsweise das Straßenverkehrsamt, die Erziehungsberatungsstellen und die Nebenstellen des Gesundheitsamts.

Die Betriebsferien für die Beschäftigten beginnen am 24. Dezember und enden am 2. Januar 2023. Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz sollen während dieser Zeit durch den ärztlichen Rufbereitschaftsdienst bearbeitet werden. Der Kreis begründet die Maßnahme mit der Möglichkeit, die Dienstgebäude für einen zusammenhängenden Zeitraum von neun Kalendertagen nicht bewirtschaften zu müssen. Damit entspreche die Kreisverwaltung einer Verordnung der Bundesregierung, die das Herunterregeln des Energieverbrauchs in der öffentlichen Verwaltung für den kommenden Winter vorschreibe. „Die Schließung bietet das größte Einsparpotenzial. Darüber hinaus haben die Beschäftigten die Möglichkeit, aufgelaufene Gleitzeitguthaben und noch nicht genommene Urlaubstage abzubauen“, so die Behörde in einer Mitteilung.

Sonderregelung für das Straßenverkehrsamt in Marl wird noch geprüft

Bürgern, die absehen können, dass sie eine Dienstleistung der Kreisverwaltung Recklinghausen benötigen, empfiehlt der Kreis, den Behördengang möglichst frühzeitig vor Weihnachten zu erledigen oder direkt für das neue Jahr einzuplanen.

Eventuell wird die Zulassungsstelle an der Stettiner Straße in Marl am 30. Dezember eine Sonderöffnung für die Anmeldung von E-Fahrzeugen anbieten. Hintergrund ist das Auslaufen der Frist für die Förderung dieser Fahrzeuge. Derzeit warte die Kreisverwaltung allerdings noch auf eine Rückmeldung der fördergebenden Stellen. Sobald diese vorliege, werde entschieden, ob diese Sonderöffnung notwendig sei. Auch für die Bezirksstellen des Jobcenters werde es gesonderte Regelungen und Informationen geben.

