Gladbeck. Damit Hund und Mensch gut miteinander auskommen: Die Kreisjägerschaft bietet wieder einen Begleithundekurs an. Zuvor gibt es einen Infoabend.

Jeder Hund , egal ob groß oder klein, braucht Regeln. Regeln, die der Vierbeiner kennt und auch akzeptiert. Die Kreisjägerschaft Hubertus Recklinghausen bietet in langjähriger Tradition auch in diesem Jahr wieder einen Begleithundekurs für Familienhunde an.

Sicher im Alltag mit dem Hund unterwegs sein - das ist Ziel der Ausbildung

Schwerpunkte sind die Sozialverträglichkeit der Hunde untereinander und das sichere Verhalten in Alltagssituationen. In praktischen Übungen lernen die Hundehalter Schritt für Schritt, wie sie ihren Vierbeiner zu einem gehorsamen Begleiter machen. Alle Kursleiter sind vom VDH (Verband für das deutsche Hundewesen) lizenzierte Ausbilder, die langjährige Erfahrung und das Wissen um tiergerechte Lernmethoden mitbringen.

Auch der Spaß am Teamwork mit dem Hund soll in den zwölf Trainingseinheiten nicht zu kurz kommen. Der Kurs ist geeignet für Hunde jeden Alters. Welpen und Junghunde lernen frühzeitig, was Herrchen oder Frauchen wollen. Bei erwachsenen Hunden schleichen sich, oft vom Besitzer zunächst unbemerkt, unerwünschte Verhaltensweisen ein. Besitzer großer Hunde, die der Regelung 40cm/20 Kilo unterliegen und noch keinen Sachkundenachweis haben, können den VDH-Hundeführerschein erwerben. Das kann aber auch für jeden anderen Hundehalter interessant sein, da einige Versicherungen ermäßigte Beiträge anbieten, so die Kreisjägerschaft.

Der Informationsabend zum Begleithundekurs findet am 13. Februar in Marl statt

Der Informationsabend zum Kurs findet am Donnerstag, 13. Februar, um 19 Uhr in der Gaststätte „Zur Müllerin“, Marl-Sickingmühle an der Hammer Straße 41 statt. Kursbeginn ist dann am Samstag, 15. Februar um 14 Uhr, im Anschluss immer sonntags um 10 Uhr.

Trainingsort ist die Hundewiese im Schlosspark Herten. Die Anmeldung kann nur am Infoabend erfolgen. Dazu sind unbedingt der Impfausweis mit gültiger Tollwutschutzimpfung und eine Kopie der Haftpflichtversicherung des Hundes mitzubringen. Der Kurs kostet 120 Euro. Wer die Prüfung zum Hundeführerschein absolvieren möchte, zahlt nochmals 30 Euro für Unterrichtsmaterialien und Prüfungsgebühr. Wichtig: es können nur Hunde zur Prüfung gemeldet werden die am Prüfungstag mindestens ein Jahr alt sind.