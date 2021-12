Kreis Recklinghausen sucht Fach-Personal für Impfaktionen

Gladbeck. Der Kreis Recklinghausen sucht personelle Verstärkung für seine Corona-Impfaktionen. Einsatzorte können Impfstellen, wie in Gladbeck, sein.

Der Kreis Recklinghausen sucht zeitnah weiteres Personal, das sowohl an den Impfstellen – wie in Gladbeck – als auch bei mobilen Impfaktionen im Kreisgebiet unterstützen kann. Benötigt werden Medizinische Fachangestellte (MFA) oder anderes ausgebildetes Personal, das Impfungen durchführen darf, sowie Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) zur Impfstoffaufbereitung.

„Dazu sollen Bewerber flexibel, zuverlässig und belastbar sein“, so die Kreisverwaltung. Die Beschäftigung erfolgt auf Honorarbasis. MFAs erhalten werktags ein Honorar von 35 Euro pro Stunde, an Wochenenden und feiertags 40 Euro pro Stunde. PTAs verdienen werktags 40 und an Wochenenden und feiertags 60 Euro pro Stunde.

Eine Kurzbewerbung aus kurzem Anschreiben mit Kontaktdaten und dem entsprechenden Nachweis der Eignung für eine der beiden Aufgaben schicken Interessierte per E-Mail an j.ahrens@kreis-re.de, Rückfragen sind telefonisch unter 02361/9709084 möglich.

