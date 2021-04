Kreis Recklinghausen startet Impf-Kampagne im Netz

„Ich lasse mich impfen“ heißt eine Kampagne des Kreises Recklinghausen in den sozialen Netzwerken.

Gladbeck. Die Kreisverwaltung will mit der Social-Media-Kampagne „Ich lasse mich impfen“ für die Immunisierung werben. Auch Bettina Weist macht mit.

Bis Ende des Sommers 2021 soll jeder Bürger ein Impfangebot bekommen – das versprechen die Verantwortlichen der Bundesregierung. Um die Impfungen gegen das Corona-Virus auch regional zu bewerben, hat der Kreis Recklinghausen in Zusammenarbeit mit den zehn Städten die Kampagne „Ich lasse mich impfen“ in den sozialen Netzwerken ins Leben gerufen.

Auf der Facebookseite und dem Instagram-Kanal des Kreises Recklinghausen werden ab dieser Woche regelmäßig Videos von bekannten Gesichtern aus dem Vest veröffentlicht, so die Kreisverwaltung in einer Mitteilung. Darin erklären sie kurz und knapp, warum sie sich impfen lassen wollen. Landrat Bodo Klimpel macht in dieser Woche den Anfang. Neben Gladbecks Bürgermeisterin Bettina Weist und den Bürgermeistern der anderen Städte im Kreis haben auch Sportler, Vereinsvorsitzende und Prominente kurze Clips aufgenommen.