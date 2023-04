Kreis Recklinghausen setzt Typisierungsaktionen fort

Nicht nur das Deutsche Roten Kreuz in Gladbeck suchte eine Stammzellenspende für den kleinen Max.

Gladbeck. Für den kleinen Max aus Gladbeck kommt einen Stammzellenspende zu spät. Doch anderen kranken Menschen könnte noch geholfen werden.

Das Schicksal des kleinen Max’ hat nicht nur die Menschen in Gladbeck, sondern auch darüber hinaus berührt. Die Städte im Kreis Recklinghausen haben gemeinsam eine Kampagne gestartet und Typisierungsaktionen angesetzt, um Stammzellenspender zu finden. Der Landrat und die zehn Bürgermeister rufen dazu auf. Leider kommt diese Hilfe für Max zu spät, dennoch wird die Aktion fortgesetzt.

Für Max kommt diese Form der Therapie nicht mehr infrage, die Leukämie ist zu aggressiv. Seine Mutter hat einen Spendenaufruf gestartet, um Max seinen größten Wunsch, eine Reise ins Disneyland, erfüllen zu können. Darin heißt es, dass es keine Transplantation mehr geben wird, Maxi nur noch eine kurze Lebenszeit bleibt. „Diese furchtbare Nachricht hat mich sehr getroffen. Meine Gedanken sind bei Max und seiner Familie“, sagt Landrat Bodo Klimpel. „Ich wünsche allen viel Kraft und Max, dass sein Wunsch in Erfüllung geht.“

Trotz dieser Situation wollen alle Beteiligten – Kreis, Städte, ASB, DRK Gladbeck, Vestische und Radio Vest – die Aktion fortführen und auch in den verbliebenen acht Städten Registrierungen anbieten. „Max‘ Schicksal steht stellvertretend für viele Menschen im Kreis Recklinghausen, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Darum hält das Vest auch weiterhin zusammen“, so Klimpel. Auch Max’ Mutter, Anna Beutler, unterstützt das Vorhaben: „Es gibt auf dieser Welt noch sehr viele, zu viele, Maxis, die auf eine Stammzellenspende angewiesen sind. Und wie man es bei Maxi gesehen hat, reicht manchmal auch nicht nur ein Spender aus.“

Je mehr Menschen sich registrieren ließen, umso höher sei die Wahrscheinlichkeit, dass ein Leben gerettet werden kann. Und ein Leben zu retten, sei doch auch noch nie einfacher gewesen, so Anna Beutler weiter. „Also bitte, bitte lasst Euch weiterhin typisieren, macht auf das Thema Blutkrebs und Stammzelltransplantation aufmerksam.“

