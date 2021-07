Kreis Recklinghausen hinkt beim E-Commerce hinterher

Der Einkauf von zu Hause aus boomt. Aber Unternehmen in Gladbeck und dem gesamten Kreis Recklinghausen entscheiden sich selten für eine E-Commerce-Ausbildung.

Gladbeck. Unternehmen in Gladbeck und im Kreis Recklinghausen entscheiden sich selten für eine E-Commerce-Ausbildung. Dabei hat der Beruf Zukunft.

Drei Jahre nach dem Start des Ausbildungsberufs „Kauffrau/-mann im E-Commerce“, so die offizielle Bezeichnung, ist das Ausbildungsinteresse der Unternehmen „nach wie vor verhalten“, sagt Carsten Taudt, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung und Fachkräftesicherung der IHK Nord Westfalen, die auch für Gladbeck zuständig ist. Lediglich elf Auszubildende gibt es derzeit im Kreis Recklinghausen für den Beruf, der als zukunftsträchtig gilt. Dies stehe im „Kontrast zur rasanten Entwicklung der Verkaufszahlen im Internet“.

Viele Unternehmen haben laut Taudt gerade in der Corona-Krise Nachbesserungsbedarf im Online-Handel festgestellt. Im Kreis Borken gibt es 33 angehende Kaufleute für E-Commerce. Sowohl hier wie auch im Kreis Recklinghausen registriert die IHK pro Jahr jeweils etwa gleich viele neue Ausbildungsverträge über alle Berufe hinweg, nämlich insgesamt rund 1700.

Es gibt einen Schulstandort für angehende E-Commerce-Kaufleute

Seit vergangenem Jahr gibt es sogar einen Schulstandort für den neuen Beruf in der Emscher-Lippe-Region: das Kuniberg Berufskolleg in Recklinghausen. Christian Fichtner ist Ausbildungsleiter bei der Vestischen Straßenbahnen GmbH (Herten) und weiß deshalb: „Ein Schulstandort in der Nähe macht es oft leichter, Auszubildende zu finden.“ Die Vestische hat im vergangenen Jahr mit der Ausbildung einer Kauffrau für E-Commerce begonnen.

Carsten Taudt, Geschäftsbereichsleiter Bildung der IHK Nord Westfalen, wirbt für die E-Commerce-Ausbildung. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Der Verkauf von Onlinetickets per Smartphone nimmt zu“, nennt Fichtner einen Arbeitsbereich, für den der Fachkräftenachwuchs ausgebildet wird. Die Ausbildung umfasse spezielle Kenntnisse, ein Schwerpunkt sei der Kundenkontakt, die Beratung über die verschiedenen digitalen Kanäle. Fichtner glaubt, dass die Ausbildung in dem neuen Beruf wichtig ist für die Unternehmensentwicklung und auch anderen Unternehmen Impulse geben könne, „selbst wenn man noch keinen Onlineshop hat oder nur ein Kundenportal im Internet benötigt“. Das meint auch Carsten Taudt. Unternehmen sollten prüfen, ob sie in die Ausbildung von Kaufleuten im E-Commerce einsteigen.

Wer sich für den Beruf interessiert, kann sich melden bei: IHK Nord Westfalen, Kathrin Schlagheck, per Telefon über 0209 388-544.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck