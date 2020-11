Kreis: Keine Quarantäne mehr für Reisende aus Risikogebieten

Wer aus einem Risikogebiet einreist, und daher in Quarantäne musste, gilt diese nun nicht mehr. Darauf macht die Kreisverwaltung Recklinghausen aufmerksam.

Gladbeck. Gerichtsurteil setzt Teile der Corona-Einreiseverordnung außer Kraft. Quarantänen von Reisenden aus Risikogebieten sind aufgehoben, so der Kreis.

Ein Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster hat am Freitag, 20. November, wesentliche Bestandteile der aktuellen Corona-Einreiseverordnung für NRW außer Vollzug gesetzt. Darauf macht die Kreisverwaltung Recklinghausen aufmerksam und bezieht sich auf eine Mitteilung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gladbeck verpassen? Dann können Sie hier unseren Newsletter für Gladbeck abonnieren. +++

Demnach heißt es: „Die Regelungen der Verordnung werden daher aktuell nicht angewendet, auf der Verordnung beruhende bereits begonnene Quarantänen sind ab sofort nicht mehr bindend.“ Für alle, die wegen der Einreise aus einem Risikogebiet in Quarantäne sind, ist diese daher sofort aufgehoben, so die Kreisverwaltung weiter. Ein gesondertes Schreiben dazu bekommen Betroffene nicht. Die Richter seien der Auffassung, dass eine Quarantäne nicht gerechtfertigt ist, wenn in den Gebieten des jeweiligen Aufenthalts kein höheres Ansteckungsrisiko als hierzulande bestehe.