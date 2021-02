Kreis: Impfzentrum kann trotz Schnee Montagmittag starten

Gladbeck. Montagmittag wird im Impfzentrum mit den ersten Impfungen begonnen. Der Betrieb kann trotz Schnee starten, so der Kreis Recklinghausen.

Die Impfungen im Impfzentrum des Kreises Recklinghausen können am Montag planmäßig um 14 Uhr beginnen, so der Kreis. Das Technische Hilfswerk (THW) hat am Sonntag vorsichtshalber das Dach des Impfzentrums von Schnee und Eis befreit, die Haustechniker der Kreisverwaltung haben rund ums Impfzentrum herum, das auch für Menschen aus Gladbeck zuständig ist, Schnee geräumt.

Sie werden bis Montagmittag immer wieder die Wege von Schnee befreien, so dass der Impfstart wie geplant stattfinden kann. Damit die Menschen, die zur Impfung kommen, nur einen möglichst kurzen Weg zum Eingang zurücklegen müssen, wurde der Zugang zum Gelände zum Parkplatz (Richtung Innenstadt) verlegt. Direkt daneben gibt es nun eine Ein- und Ausstiegszone, so dass die zu Impfenden direkt neben dem Zugang aus dem Fahrzeug aussteigen können.

Die Kassenärztliche Vereinigung weist darauf hin, dass diejenigen Bürger, die einen Impftermin im Impfzentrum für Montag erhalten haben, und sich witterungsbedingt nicht in der Lage sehen, den Termin wahrzunehmen, können am darauffolgenden Tag, Dienstag, 9. Februar, zur gleichen Uhrzeit wie zum ursprünglichen Termin das Impfzentrum aufsuchen.