Kreis-Grüne haben ihren neuen Vorstand digital gewählt

Gladbeck. Barbara Floer und Thorben Terwort führen den Kreisverband als Doppelspitze an. Sie sehen die innerparteiliche Vielfalt als eine Herausforderung.

Die Grünen im Kreis Recklinghausen haben am Freitag in einer digitalen Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand gewählt. Die selbstständige Kommunikationsdesignerin Barbara Floer (Marl) sowie der Chemikant Thorben Terwort (Recklinghausen) werden den Kreisverband künftig als Doppelspitze anführen.

Der 26-jährige Terwort war 2020 bereits als Bürgermeisterkandidat in Recklinghausen angetreten und hatte einen respektablen dritten Platz erreicht. Martina Herrmann (Herten) und Jan Matzoll (Recklinghausen), bisher gemeinsam Vorsitzende des Kreisverbandes, waren nicht mehr angetreten. Mo El-Zein (Datteln) wird weiterhin als Schatzmeister über die Finanzen wachen. Die Ergebnisse der digitalen Vorstandswahl müssen noch durch eine Briefwahl bestätigt werden.

Eine „ordentliche Portion Respekt“ vor der neuen Aufgabe

„Ich sehe der neuen Aufgabe mit großer Freude und einer ordentlichen Portion Respekt entgegen“, so die neue Kreisvorsitzende Barbara Floer, die bereits seit 1995 bei den Grünen aktiv ist. „Ich möchte mithelfen, gemeinsam die richtigen Antworten für die Zukunft zu finden. Das ist in der aktuellen Krise sicher nicht einfacher geworden.“ Ihr neuer Co-Vorsitzender Thorben Terwort setzt besonders auf die Vielfalt in der Partei. „Wir sind in den letzten Jahren enorm gewachsen und die innerparteiliche Vielfalt wird immer größer. Das ist eine Herausforderung, aber auch eine ungeheure Chance für uns, wenn wir uns langfristig als große Partei etablieren wollen, die zu allen gesellschaftlichen Themen Lösungen anbietet.“

Im wichtigen Bundestagswahljahr setzen die Grünen im Kreis auf eine Mischung aus neuen und erfahrenen Kräften. Neben der neuen Doppelspitze sind auch die 18-jährige Halternerin Sarah Zimmermann sowie die 19-jährige Laura Alderath neu im Kreisvorstand. Die weiteren gewählten Mitglieder gehörten bereits dem letzten Vorstand an: Martin Breitenstein (Castrop-Rauxel) sowie Regina Grossart (Herten). Die ausgeschiedenen Kreisvorsitzenden Martina Herrmann und Jan Matzoll wollen sich jedoch nicht aus der Politik verabschieden. Herrmann, die den Kreisverband zehn Jahre geführt hat, sitzt im Kreistag und vertritt die Interessen des Kreises ebenfalls im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Matzoll ist Mitglied im Ruhrparlament und dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen.

