Kreis-Etat 2021 genehmigt: Gladbeck muss weniger zahlen

Der Kreis Recklinghausen hat einen genehmigten Haushalt und kommt den Städten in finanziell schwierigen Zeiten den Städten mit einer geringeren Kreisumlage entgegen.

Gladbeck/Recklinghausen. Etat des Kreises Recklinghausen umfasst 1,3 Milliarden Euro. Die Kreisumlage schrumpft insgesamt um 9 Millionen Euro - auch Gladbeck profitiert.

Die Bezirksregierung Münster hat den Haushalt des Kreises Recklinghausen für das Haushaltsjahr 2021 geprüft und den Umlagesatz der Kreisumlage von 35,92 Prozent genehmigt. Der Haushalt 2021 sieht Gesamterträge in Höhe von 1,280 Milliarden Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 1,298 Milliarden Euro vor. Auch Gladbeck als kreisangehörige Stadt profitiert von dem neuen Etat.

Denn einerseits wird der geplante Fehlbetrag von 17,539 Millionen Euro durch die kreiseigene Ausgleichsrücklage abgedeckt. Der Haushalt 2021 sei damit fiktiv ausgeglichen, heiß es aus der Kreisverwaltung. Andererseits kann der Kreis sogar die Kreisumlage senken: Der Hebesatz der Kreisumlage wurde auf 35,92 Prozent festgesetzt und damit um 1,32 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr verringert. Dies führt zu einer Zahllast von gut 406 Millionen Euro für die kreisangehörigen Städte. Diese fällt damit um rund 9,0 Millionen Euro niedriger aus als im Vorjahr - womit die Stadt Gladbeck im übrigen schon gerechnet hat und was im städtischen Etat berücksichtigt wurde.

Corona-bedingte Ausfälle wurden im Kreis-Haushalt schon berücksichtigt

Der Fehlbetrag berücksichtigt im übrigen auch Ertragsausfälle infolge der Corona-Pandemie. Allerdings kommt dem Kreis Recklinghausen die gesetzliche Regelung über die Isolierungsmöglichkeit der Corona-bedingten Schäden im Haushalt (Mehraufwendungen und Mindererträge) zugute, die das Land geschaffen hatte, um die finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen während der Pandemie zu erhalten. Hierdurch würden allerdings Haushaltsbelastungen in die Zukunft verlagert, die der Kreis bei seinen künftigen Haushaltsplanungen berücksichtigen müsse, heißt es.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind für die Haushaltsjahre 2022 bis 2024 weitere Fehlbeträge von insgesamt 20,235 Millionen Euro vorgesehen. Diese können ebenfalls vollständig über die Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden, so die Kreisverwaltung. Trotzdem führe der Kreis Recklinghausen sein Haushaltssicherungskonzept freiwillig fort. Darin wird für das Haushaltsjahr 2025 wieder ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichener Haushalt dargestellt.