Kreis aktualisiert Coronazahlen nur von Montag bis Freitag

Gladbeck. Die Veränderung des Infektionsgeschehens ist sehr gering. Der Kreis reduziert den personellen Aufwand zur statistischen Erfassung am Wochenende.

In Absprache mit den Bürgermeistern der Kreiskommunen und Gladbecks Bürgermeisterin Bettina Weist hat Landrat Bodo Klimpel am Donnerstag entschieden, dass die Coronazahlen am Wochenende nicht mehr aktualisiert werden.

Grund: Aktuell ist die Veränderung der Infektionszahlen im Kreis Recklinghausen sehr gering. Der Kreis Recklinghausen wird somit ab sofort montags bis freitags Corona-Infektionszahlen veröffentlichen, Updates am Wochenende auf der Homepage und im Dashboard des Kreises wird es vorerst nicht mehr geben. Sollte sich die Lage im Kreisgebiet grundlegend ändern, wird die Kreisverwaltung den Rhythmus der Veröffentlichungen den Gegebenheiten erneut anpassen.

Der Infektionsschutz wird weiterhin ständig überprüft

Die Kreisverwaltung weist darauf hin, dass das nicht bedeutet, dass der Infektionsschutz nicht auch am Wochenende überprüft, ob dem Gesundheitsamt Neuinfektionen gemeldet werden. Allerdings erfolgt die statistische Verarbeitung der Daten künftig erst Montagmorgen. Weiterer wichtiger Hinweis: Die geringe Zahl von Neuinfektionen nutzt das Tam vom Gesundheitsamt, um die Corona-Datenbank zu kontrollieren.

Dadurch kann es in Einzelfällen zu Korrekturen in der Statistik auf dem Online-Portal im Dashboard des Kreises Recklinghausen kommen. Fälle „verschwinden“ so eventuell, weil der Gemeldete gar nicht im Kreis Recklinghausen wohnt. Auch versehentlich in die Statistik aufgenommene PoC-Positive, bei denen ein negatives PCR-Testergebnis folgte, können festgestellt werden. Solche Fälle werden ebenfalls korrigiert.

