Kranker Max (6): Weitere 170 Menschen lassen sich typisieren

Der sechsjährige Max aus Gladbeck ist schwer krank und braucht ganz dringend eine geeignete Stammzellspende. Deshalb hat das DRK in Gladbeck am Wochenende zwei weitere Typisierungsaktionen durchgeführt.

Gladbeck. Zwei weitere Typisierungsaktionen hat das DRK Gladbeck am Wochenende durchgeführt. Viele Menschen wollen dem an Leukämie erkrankten Max helfen.

Das Team vom Deutschen Roten Kreuz hat am Wochenende weitere Typisierungsaktionen durchgeführt – auf der Suche nach einem geeigneten Stammzellspender für den schwer an Leukämie erkrankten Max (6) aus Gladbeck. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Insgesamt 170 Tests konnte das DRK Sonntagabend ins Labor nach Ratingen bringen.

„Das ist ein tolles Ergebnis. Ein großer Dank geht an alle Spenderinnen und Spender, die zu den Typisierungen gekommen sind“, erklärte DRK-Chef Wilhelm Walter. Die Aktionen hat das DRK gemeinsam mit der Westdeutschen Spenderzentrale (WSZE) durchgeführt.

Die Pfadfinder von St. Josef hatten im Vorfeld der Typisierungsaktion am Sonntag in Gladbeck kräftig die Werbetrommel gerührt. Mit Erfolg: 129 Menschen nahmen ander Aktion teil, ließen sich testen, um dem leukämiekranken Max zu helfen. Foto: DRK Gladbeck

Die erste Aktion fand Samstag beim Fußballturnier in der Nordparkhalle am Heisenberg-Gymnasium statt. Der Erlös wird der Gladbecker Tafel (DRK) gespendet. Am Ende des Tages konnten hier 41 Spender gezählt werden.

Die Pfadfinder von St. Josef versorgten die Spender auch mit Kaffe und Kuchen

Sonntag fand dann der zweite Wochenendtermin bei der St. Georg Pfadfinderschaft St. Josef in Rentfort statt. Die Pfadfinder, so das DRK, hatten im Vorfeld kräftig die Werbetrommel gerührt für die Typisierungsaktion, und sie boten für die Spender Kaffee und Kuchen an. Stolzes Ergebnis: 129 Spenderinnen und Spender waren nach Rentfort gekommen.

Sowohl die Organisatoren des Fußballturniers als auch das Leitungsteam der Pfadfinderschaft, so Wilhelm Walter, haben eine tolle Arbeit geleistet. „Ohne die gute Vorbereitung und Unterstützung hätten die Termine nicht stattfinden können!“

