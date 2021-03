Kradfahrer stürzt auf regennasser Straße und wird verletzt

Ein Kradfahrer ist am Freitagabend auf regennasser Straße gestürzt und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein Kradfahrer ist Freitagabend auf regennasser Straße gestürzt und wurde dabei schwer verletzt. Der 37-jährige Gladbecker wollte gegen 20.25 Uhr an der Möllerstraße/ Ecke Schultenstraße in Gladbeck vor einer roten Ampel halten, betätigte dazu Vorder- und Hinterbremse gleichzeitig, so die Polizei.

Der Mann verletzte sich am rechten Bein und Fuß und wurde noch vor Ort medizinisch behandelt. Anschließend brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus.