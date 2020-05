Kotten Nie startet wieder mit den ersten Veranstaltungen

Am Kotten Nie geht es im Juni mit einigen Veranstaltungen wieder los.

Gladbeck. Am Kotten Nie in Gladbeck geht es im Juni mit fünf Open-Air-Konzerten wieder los. Abstands- und Hygieneregeln müssen beachtet werden.

Das Team des Kotten Nie will wieder vorsichtig in das diesjährige Veranstaltungsprogramm einsteigen. Den Einstieg in das Jahresprogramm bilden fünf Open-Air-Konzerte, die jeweils sonntags zwischen 16 und 19 Uhr auf dem Hof des Kottens stattfinden.

Und so sieht das Programm aus: 7. Juni: „Simon Krebs“, Elvis und Evergreens; 14. Juni: „Stefan Mindenbeck“, Joe Cocker, Udo Lindenberg, Westernhagen; 21. Juni: „Duo Taktvoll“, Folk vom Feinsten; 28. Juni: „Kalle Moosherr“, Singer Songwriter; 5. Juli: „Michael Völkel“, Spielmann Michel.

Die Besucherzahl ist pro Veranstaltung auf 40 beschränkt

Die Veranstaltungen finden unter Beachtung der jeweils geltenden Abstands- und Hygieneregeln statt, so der Kotten Nie. Die Besucherzahl ist daher pro Veranstaltung auf 40 beschränkt.

Karten sind nur im Vorverkauf zum Preis von 10 Euro erhältlich. Vorverkaufsstellen sind der Kotten Nie, Bülser Straße 157, und die Weinhandlung Martin Volmer, Marktstraße. Das Kotten-Team weist darauf hin, dass sich die gewohnten Bürozeiten am Kotten kurzfristig ändern können. Genaue Informationen dazu sind auf Facebook oder auf der Homepage des Kotten Nie zu finden.