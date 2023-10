Kotten Nie in Gladbeck: Nachtflohmarkt bekommt einen Clou

Gladbeck. Der Kotten Nie in Gladbeck wird wieder Schauplatz eines Nachtflohmarktes. Dafür haben sich die Organisatoren etwas Neues einfallen lassen.

Auch in diesem Jahr ist der Kotten Nie an der Bülser Straße 157 wieder Schauplatz für einen Nachtflohmarkt. Wer die spezielle Stimmung erleben und ein Schnäppchen machen möchte, sollte sich Freitag, 20. Oktober, im Kalender vormerken. Im Schein der Taschenlampe kann ab 18 Uhr gestöbert, gehandelt und gekauft werden. Der Besuch ist kostenlos.

Die Organisatoren der Veranstaltung haben sich für dieses Mal etwas Besonderes einfallen lassen: Fast jeder hat irgendwo zu Hause noch Weihnachtsdekoration vergangener Jahre, die man nicht mehr benutzt – oder man möchte gerne etwas Neues haben. Hier gibt es am Stand des Fördervereins die Möglichkeit zu tauschen oder gegen eine Spende Weihnachtsdeko mitzunehmen. Eine nachhaltige Idee, „und die Veranstalter sind sicher, dass jeder etwas Passendes finden kann“, so der Förderverein Kotten Nie, „wer also „alte“ Weihnachtsdeko hat – her damit!“

Aus dem Backhaus kommt an dem Abend das Kottenbrot

Sie kann mitgebracht oder vorher am Kotten Nie abgegeben werden. Wer möchte, kann sich etwas Neues aussuchen.

Der Förderverein bietet an diesem Abend Speisen und Getränke an. Erstmalig kommt aus dem Backhaus, das Gäste besichtigen dürfen, das beliebte Kottenbrot auf den Tisch.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck