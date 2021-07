Kotten Nie: Am Familiensonntag gibt’s einen Gute-Laune-Baum

Gladbeck. Der Förderverein Kotten Nie Gladbeck lädt nach der Corona-Pause wieder zu Spiel und Spaß ein. Am Familiensonntag gibt es eine spezielle Aktion.

Die monatlichen Familiensonntage am Kotten Nie in Gladbeck gehören so fest zum Programm wie das Osterfest als Saisonauftakt und das Herbstfest als Abschluss. Da war viele Jahre so. Dann kam der Corona-Ausbruch, die Pandemie ließ die Aktivitäten des Fördervereins erstarren. Bis jetzt. So kommt unter anderem wieder Leben in die Familiensonntage.

Der geplante Auftakt steht für den 25. Juli im Kalender. „Diese Sonntage wenden sich an Familien mit Kindern bis ins Grundschulalter. Da sind gerne auch mal die Großeltern mit von der Partie, ein Mehrgenerationen-Nachmittag, bei dem für alle etwas geboten wird“, so der Förderverein Kotten Nie.

Das Motto des ersten Familiensonntags 2021 am Kotten Nie lautet: „Gute Laune – Spiel und Spaß für die Kleinen“

Spiel, Tanz, Malen, Basteln und mehr stehen für Mädchen und Jungen auf dem Programm. Erwachsene können sich bei Leckereien aus dem Café entspannen oder auch mal bei einem Quiz rätseln. Eingeladen sind regelmäßig Gäste zu besonderen Themen, beispielsweise Theater, Waldschule und eine Falknerin.

Die Vorstandsmitglieder des Fördervereins Kotten Nie – Annette Rauher, Agnes Allkemper, Jürgen Waterphul und Walter Pietzka (v.l.) – haben sich für das Programm 2021 wieder einiges einfallen lassen. Foto: Lutz von Staegmann / FUNKE Foto Services

Das Motto am 25. Juli zwischen 15 und 18 Uhr lautet: „Gute Laune – Spiel und Spaß für die Kleinen“. Der Förderverein Kotten Nie kündigt an: „Als besondere Aktion wollen wir mit allen Familien einen ,Gute-Laune-Baum’ gestalten.“ Das Café bietet Waffeln und Bratwurst an.

Da die Besucherzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung (u.a. Name, Anschrift) für diese Veranstaltung erforderlich: kontakt@kotten-nie.de, telefonisch unter 02043/66365 oder persönlich am Kotten Nie, Bülser Straße 157. Die Bürozeiten sind dienstags, mittwochs, donnerstags von 11 bis 14 Uhr.

