Kostensteigerung? CDU hat Fragen zur geplanten Traglufthalle

Gladbeck. Die abgebrannte Sporthalle der Drewitz-Gesamtschule in Gladbeck soll durch eine Traglufthalle ersetzt werden. Doch wie genau wird die aussehen?

Die Stadt Gladbeck plant, als Ersatz für die im vergangenen Oktober bis auf die Grundmauern abgebrannte Sporthalle in Rentfort-Nord eine Traglufthalle zu erreichten. Zu diesem Projekt hat die CDU-Ratsfraktion nun einige Fragen an Bürgermeisterin Bettina Weist.

Der Brand der Sporthalle der Ingeborg-Drewitz-Gesamtschule, so die Christdemokraten, habe die Sportwelt der Stadt Gladbeck stark getroffen. Die CDU begrüße es deshalb ausdrücklich, dass Anstrengungen unternommen werden, um den durch den Brand der Sporthalle noch verstärkten Druck auf die Hallenzeiten zu verringern.

Die CDU Gladbeck fragt auch nach dem Hygienekonzept für die Traglufthalle

Was die Traglufthalle angeht, hat die Fraktion allerdings unter anderem Fragen zum geplanten Hygienekonzept, also zu Umkleiden, Duschen, Luftaustausch etc. Außerdem möchte die CDU in Erfahrung bringen, was für ein Flächenmaß die Halle haben wird.

Und: „Wird die Halle inklusive Spielfeldmarkierungen für die benötigten Sportarten ohne Einschränkungen nutzbar sein, bzw. hat der Hallenboden Turnierflächengröße?“ Eine weitere Frage betrifft den Hallenboden und seine Eignung für alle Sportarten.

Auch der Hallenboden ist von Interesse

„Wird in der Halle ein gleiches Angebot an Sportgeräten wie in einer normalen Sporthalle zur Verfügung stehen?“ möchte die CDU außerdem wissen. Dabei geht es den Christdemokraten darum, in Erfahrung zu bringen, ob Schulen und Sportvereine Einschränkungen im Vergleich zu einer normalen Sporthalle hinnehmen müssen.

Auch die zu erwartenden Kosten sind von Interesse: In einem WAZ-Bericht seien die voraussichtlichen Kosten auf 1,7 Millionen Euro geschätzt worden. Laut Dringlichkeitsentscheidung betrage der Kostenrahmen aber 2.870.000 Euro. „Wie ist diese Steigerung zu erklären?“ möchte die CDU in Erfahrung bringen.

