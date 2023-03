Kostenloses Sportangebot für Kinder in Gladbeck

Gladbeck. Mit „Spaß am Sonntag“ startet ein neues Sportformat für Kinder in Gladbeck – gebührenfrei und ohne Anmeldung. Was hinter der Idee steckt.

In Gladbeck gibt es künftig ein gebührenfreies Sportangebot für Kinder. Robert Ernst hebt „Spaß am Sonntag“ für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren aus der Taufe. Ganz ohne Anmeldung und gratis geht es in der Sporthalle der Südparkschule am 12., 19. und 26. März von 11 bis 12.30 Uhr rund. Sieben weitere Termine folgen – erstmal.

Die Idee wurde geboren, nachdem Ernst einen Bericht über die Aktion „Open Sunday“ gehört hat. Ein ganz ähnliches Konzept, in vielen Städten groß aufgezogen. Und eines, das sich auch in Gladbeck gut machen würde. Die Pandemie hatte andere Pläne, die Idee wanderte in eine gedankliche Schublade und staubte ein wenig ein.

Gladbeck: Dem Rumhäng-Tag Sonntag den Kampf ansagen

Bis Robert Ernsts Freund Eren Genc den Staubwedel rausholte. Seine Frau, Ezgi Can Genc, ist nämlich studierte Sportwissenschaftlerin und arbeitet seit 13 Jahren als Trainerin für Gymnastik, Fitness, Pilates und Yoga – oft auch mit Kindern. Nur logisch also, dass die 31-Jährige die sportliche Leitung des Angebots „Spaß am Sonntag“ übernimmt. Aber warum überhaupt der ganze Zauber? „Die Kernidee ist, dass das Angebot niederschwellig ist“, sagt Robert Ernst. So soll der Sonntag als klassischer Rumhäng-Tag aufgebrochen werden.

Gerade durch die Corona-Pandemie sind nämlich immer weniger Kinder in Sportvereinen aktiv. Im schlimmsten Falle bewegen sich die Mädchen und Jungen überhaupt nicht mehr. Ernst hat aber auch vergleichbare Angebote in Nachbarstädten betrachtet und gemeinsam mit Ezgi Can Genc noch einen Vorteil ausgemacht.

Sport mit (neuen) Freunden in Gladbeck

„Oft haben Ukrainer, die aus ihrer Heimat fliehen mussten, noch keine Anbindung an Vereine, wollen aber Sport treiben.“ Der „Spaß am Sonntag“ steht selbstverständlich auch den ukrainischen Kindern offen. Und da kommt der Vorteil in Spiel. „Die Kinder, die ganz neu in Gladbeck sind, lernen nebenbei noch Altersgenossen kennen.“

Der „Spaß am Sonntag“ wird vom Integrationsrat der Stadt Gladbeck gefördert – und durch Spenden des Projektteams, bestehend aus Eren und Ezgi Genc, Arif Colak und Robert Ernst. Das Team hofft auf weitere Spenden. Kontakt zu Robert Ernst gibt es per Telefon unter 0151 67 23 66 45 oder per E-Mail an robert.ernst.web@web.de. Nach dem März läuft der „Spaß am Sonntag“ am 16., 23. und 30 April, am 7. und 21. Mai sowie am 4. und 11. Juni.

