Kortestraße in Gladbeck ist ab Freitag teilweise gesperrt

Gladbeck. Die Kortestraße ist voraussichtlich bis Ende November gesperrt. Die Fahrbahn wird gemacht. Auch Hofzufahrten und Parkplätze sind nicht erreichbar.

Die Kanal- und Straßenbauarbeiten in der Kortestraße neigen sich dem Ende zu. Am Freitag beginnen die letzten Arbeiten an der Fahrbahndecke. Dazu muss die Kortestraße von der Kreuzung „In der Mark“ bis zur Kreuzung Wittringer Straße bis voraussichtlich Ende November komplett gesperrt werden. Hofzufahrten und Parkplätze im gesperrten Bereich sind nicht erreichbar. Die Gebäude sind zu Fuß zu erreichen, so die Stadt.

Die Straße In der Mark ist während der Arbeiten eine Sackgasse

Am Montag, 9. November, wird zusätzlich die Kreuzung Kortestraße / In der Mark komplett gesperrt. Die Straße In der Mark ist dann eine Sackgasse. Außerdem kann es für den Durchgangsverkehr an der Kreuzung Kortestraße / Wittringer Straße zu erheblichen Behinderungen kommen.

Auch die Schulen sind nicht direkt erreichbar. Die umliegenden Straßen sind als Sackgassen ohne Wendemöglichkeit ausgewiesen. Der Bereich sollte von Autofahrern möglichst gemieden werden.

Die Arbeiten an der Fahrbahndecke sind voraussichtlich bis Dienstag, 10. November, abgeschlossen, und die Sperrung der Kreuzung wird wieder aufgehoben.

Weitere Informationen sind unter www.gladbeck.de/baustellen zu finden.