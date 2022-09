Konzert „Metal in Gladbeck Vol. 6“ mit internationalem Touch

Gladbeck. Das Team vom Förderverein Rockmusik Gladbeck lädt am 24. September zum „Metal in Gladbeck Vol. 6“ ein. Diese Bands werden auf der Bühne stehen.

Metalfans aus Gladbeck und der Umgebung sollten sich diesen Termin schon mal unbedingt vormerken: Der Förderverein Rockmusik Gladbeck präsentiert am Samstag, 24. September, das „Metal in Gladbeck Vol. 6“. Und auf der Bühne werden diesmal nicht nur Bands aus dem Revier stehen. Und einen weiteren Grund für die Party gibt’s ebenfalls noch!

Den Auftakt an diesem Abend macht Reactorblast. Die Band aus Langenfeld ist noch ein recht frischer Stern am Thrash Metal Himmel der Neuzeit und orientiert sich am klassischen rohen Thrash Metal Sound der 80er Jahre. Der Förderverein ist gespannt, wie die Band in Gladbeck ankommen wird.

Weiter geht es mit der Gladbecker Metal-Band HateDotCom. Die fünf Bandmitglieder wissen genau, wie sie das Publikum mit ihrer lauten und intensiven Musik in ihren Bann ziehen können. Der Auftritt am 24. September ist übrigens gleichzeitig auch die Feuertaufe für HATEdotCOMs neuen Sänger Mario Kuschinski.

Heimspiel für die Band HATEdotCOM mit neuem Sänger

Innerhalb von nur drei Wochen hat er die Songs der Gladbecker Kultband drauf gehabt. Die erste Gelegenheit, sich von den Live-Qualitäten des neuen Manns am Mikro zu überzeugen, sollte sich keiner entgehen lassen, sind die Veranstalter überzeugt. Die Band um Drummer RockDoc Markus Jordan freut sich auf jeden Fall riesig auf ihr „Heimspiel“ in Gladbeck.

Im Anschluss rockt Teutonic Slaughter mit einer „Special 10 Years Anniversary Show“ die Bühne. Das Ende 2011 gegründete Oldschool Thrash-Metal Quartett aus dem Herzen des Ruhrpotts – aus Gladbeck nämlich – knüpft an die Musik an, mit der es in den 80er Jahren groß geworden ist. Beeinflusst wurden die Jungs dabei durch Bands wie Darkness, Sodom, Violent Force und Destruction.

Hauptakt des Konzerts in Gladbeck ist die griechische Band Bio-Cancer aus Athen

Den Hauptakt an diesem Abend macht die im Jahr 2010 gegründete griechische Band Bio-Cancer aus Athen. Die Band spielt klassischen, schnell gespielten Thrash Metal. Besonders charakteristisch ist dabei der aggressive Gesang. Ihr Auftritt in Gladbeck ist ihre Exclusive 2022 Germany Show, „was für uns eine absolute Ehre ist“, so der Förderverein Rockmusik.

Darüber hinaus freut sich das Team vom Förderverein Rockmusik auch darauf, an diesem Abend die neue Bühne einweihen zu können. Sie konnte unter anderem mit Fördermitteln der Stadt Gladbeck aus dem Verfügungsfonds „Projekt Stadtmitte Gladbeck“ finanziert werden.

Der Rock-Imbiss hat geöffnet, und es gibt Cocktails an der Rocktailbar

Natürlich gibt es auch etwas auf die Gabel: Der Rock-Imbiss wird wieder für die Verpflegung zuständig sein. Und es wird auch wieder – aufgrund der positiven Resonanz beim Festival im August diesen Jahres – die Rocktailbar des FRG e.V. mit ihren selbstgemixten Cocktails zum Einsatz kommen.

Das „Metal in Gladbeck Vol. 6“ am Samstag, 24. September, findet wie gewohnt im Dröhnschuppen an der Friedrich-Ebert-Straße 10 in der Gladbecker Innenstadt statt. Die Veranstaltung beginnt um 18.30 Uhr, der Einlass erfolgt bereits ab 17.30 Uhr. Karten für das Metal-Konzert gibt es im Vorverkauf bei Eventim zum Preis von 12,34 Euro je Karte (Bezug auch über die Stadthalle Gladbeck möglich) und an der Abendkasse zum Preis von 15,00 Euro pro Karte.

