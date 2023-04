Kontrollwoche: Polizei stellt 2005 Tempo-Verstöße fest

Gladbeck / Recklinghausen. Geschwindigkeit ist eine der Hauptunfallursachen. Deshalb hat die Polizei im Kreis Schwerpunktkontrollen durchgeführt. Jetzt zieht sie Bilanz.

Zu hohe Geschwindigkeit ist nach Angabe der Polizei eine der Hauptursachen für gravierende Unfälle. In der vergangenen Woche hat sich die Polizei Recklinghausen deshalb an einer landesweiten Kontrollwoche beteiligt und sich auf den Unfallverursacher Geschwindigkeit fokussiert.

Die Polizei war in allen Städten ihres Zuständigkeitsbereichs aktiv und stellte in der Woche 2005 Verstöße in Gladbeck, Bottrop und den Städten des Kreises fest, so die Bilanz der Polizei. In knapp 1300 Fällen hielten die Beamten die Fahrer auch sofort an und erläuterten die Verstöße direkt vor Ort. Die Polizei spricht von einem „verkehrsdidaktischen Gespräch“ um den Autofahrern noch einem das Gefahrenpotenzial deutlich zu machen. In 214 Fällen wurden Bußgelder verhängt.

Viele Unfälle gehen auf das Konto von jungen Erwachsenen

„Leider vergegenwärtigen sich einige Fahrerinnen und Fahrer die möglichen Konsequenzen ihres Handelns nicht, neigen zu Selbstüberschätzung und müssen daher über Sanktionen lernen“, urteilt Polizeidirektor Martin Kirchner, Leiter der Direktion Verkehr, im Nachgang der Kontrollwoche.

Er verweist auf die Statistik. Demnach wurde 2022 rund die Hälfte der insgesamt 62 Geschwindigkeitsunfälle mit nicht geringen Sachschäden im Bereich des Präsidiums von „jungen Erwachsenen“ verursacht. Zu dieser Altersgruppe zählen Verkehrsteilnehmende im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. „Gerade die jungen Fahrerinnen und Fahrer, die ihre neue Art der Mobilität und das damit einhergehende Freiheitsgefühl genießen wollen, neigen teilweise dazu, ihre Grenzen auszutesten. Das Adrenalin und der Spaßfaktor verleiten sie dabei auch zu schnellen und mitunter riskanten Fahrmanövern“, so Kirchner weiter.

Nicht immer geht die Gefahr vom Autofahrer allein aus

Gleichzeitig macht die Polizei in ihrer Mitteilung auch deutlich, dass die Gefahr nicht nur von den Autofahrern ausgeht: „Grundsätzlich müssen alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer mit den Gefahren im Straßenverkehr rechnen, die der Alltag mit sich bringt. Dazu zählt auch, dass andere Verkehrsteilnehmende Fehler machen. Daher sollte die Geschwindigkeit immer angepasst (z.B. an das Wetter) sein.“

Die Bekämpfung der Hauptunfallursachen ist ein Hauptaufgabenfeld der Polizei, um deren Folgen – Verletzte, Sachschäden oder gar Tote – zu minimieren. Neben der Geschwindigkeit gehören auch Fehler beim Abbiegen, Vorfahrt, Abstand, Überholen, Alkohol und Drogeneinfluss und das falsche Verhalten von und gegenüber Fußgängerinnen und Fußgängern dazu.

