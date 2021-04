Kontaktverfolgung im Kreis nun mit der Chekko-App möglich

Im Kreis Recklinghausen kann nun auch die Chekko-App zur Kontaktverfolgung genutzt werden. Zudem wird geprüft, wie auch die Corona-Warn-App des Bundes an das Gesundheitsamt angebunden werden kann.

Für die Corona-Kontaktverfolgung per App findet im Kreis Recklinghausen ab sofort die Chekko-App Verwendung. Um bei positiven Coronafällen die Kontakte schneller ermitteln zu können, hat der Kreis Recklinghausen eine Schnittstelle zur Anbindung von Apps zur Kontaktverfolgung geschaffen. Mit der Chekko-App greift nun der erste Anbieter, der seinen Sitz in Herten hat, auf diese Möglichkeit zurück.

„Ich freue mich, dass wir mit einem Unternehmen aus dem Kreis nun die digitale Kontakt-Ermittlung starten. Dieses Mittel kann ein wichtiger Baustein bei der Bekämpfung der Pandemie sein“, sagt Landrat Bodo Klimpel. Die per App ermittelten Daten wurden in die Corona-Software „Tabula Varia“, die der Kreis seit einem Jahr verwendet, integriert. Möglich, so der Landrat weiter, ist ab sofort eine Anbindung über die eingerichtete Schnittstelle für verschiedene Apps zu Kontaktverfolgung. Durch die Integration kann das Verfahren für die Kontaktnachverfolgung weiter beschleunigt werden.

Zudem prüft der Kreis aktuell, wie auch die Corona-Warn-App des Bundes an das Gesundheitsamt angebunden werden kann. Die App erhielt zuletzt ein umfassendes Update und wurde ebenfalls mit einer Check-In-Funktion ausgestattet. „Den Nutzen von Apps werden wir vor allem dann spüren, wenn Menschen wieder in Restaurants, bei Kultur- und Sportveranstaltungen zusammenkommen dürfen. Die bisherige Zettelwirtschaft kann durch eine digitale Lösung reduziert werden und unserem Gesundheitsamt die Arbeit erleichtern“, so Klimpel. Eine Anfrage nach einer Kooperationsvereinbarung bei der Luca-App blieb durch das Unternehmen bislang übrigens unbeantwortet.

Kunden können über die App kontaktlos u. a. in Restaurants und Geschäften einchecken

Die Chekko-App kann Testzentren die Infrastruktur zur Digitalisierung zur Verfügung stellen, sie ermöglicht einen kontrollierten Check-In und dient zur Kontaktdatenerfassung und -verfolgung. In Geschäften, Gastronomiebetriebe und Freizeit- oder Sporteinrichtungen können Kunden über die App kontaktlos einchecken. Sollte jemand positiv auf das Corona-Virus getestet werden, kann das Gesundheitsamt die Kontaktdaten anfordern, um die Kontaktnachverfolgung aufzunehmen.