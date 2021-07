Konrad-Adenauer-Allee: Verkehrsbehinderungen sind möglich

Auf einem Teilstück der Konrad-Adenauer-Allee in Gladbeck saniert Straßen.NRW den Geh- und Radweg.

Gladbeck. In Gladbeck wird auf einem 550 Meter langem Teilstück der Konrad-Adenauer-Allee der Geh- und Radweg saniert. Die Arbeiten beginnen am 5. Juli.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr saniert ab Montag den Geh- und Radweg entlang der Konrad-Adenauer-Allee (L511) zwischen den Kreuzungen Feldhauser Straße und Lange Straße in Gladbeck. Aus diesem Grund kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Auf einer Länge von etwa 550 Metern beseitigt Straßen.NRW unter anderem Schäden, die durch Baumwurzeln verursacht wurden. Deshalb ist bis Ende Juli nur ein Fahrstreifen frei, der Verkehr wird mit einer Baustellenampel geregelt. Eine Umleitung für den Fuß- und Radverkehr ist ausgeschildert.

Der Friedhof in Gladbecks Stadtmitte ist nur eingeschränkt zu erreichen

Der Friedhof Mitte ist in diesem Zeitraum nur über die Eingänge Lindenstraße und Feldhauser Straße zu erreichen. Der Zugang zum Spielplatz an der Lange Straße bleibt offen. Die Bushaltestellen „Zentralfriedhof“ und „Lange Straße“ der Linie 252 in Fahrtrichtung Hermannschule werden verlegt.

Straßen.NRW investiert etwa 90.000 Euro aus Landesmitteln in die Sanierung dieses Abschnitts des Geh- und Radweges an der Konrad-Adenauer-Straße.

