Konjunkturpaket hilft Gladbeck - aber Altschuldenlast bleibt

Gladbeck. Das Konjunkturpaket findet überwiegend Zustimmung im Rathaus Gladbeck. Kritisiert wird Absage des Bundes an Lösung der Altschuldenproblematik.

Das Konjunkturprogramm in Höhe von 130 Milliarden Euro schafft dank Soforthilfe mit „frischem“Geld und einer weiteren Übernahme von sozialen Kosten Entlastung für den Gladbecker Haushalt. Davon sind Bürgermeister Ulrich Roland und Stadtkämmerer Thorsten Bunte überzeugt. Allerdings: Weiterhin ungelöst bleibe des Altschuldenproblem.

Positiv bewertet wird die Kompensation der Gewerbesteuerausfälle

Begrüßt wird im Rathaus insbesondere die Ankündigung des Bundes, seinen Anteil an den Kosten der Unterkunft für Empfänger von Arbeitslosengeld II dauerhaft von 50 auf 75 Prozent zu erhöhen. Positiv bewerten Roland und Bunte auch die Zusage, dass die städtischen Gewerbesteuerausfälle in 2020 kompensiert werden sollen. „Das hilft uns zumindest kurzfristig in diesem Jahr, auch wenn der Blick in die Zukunft ungewiss bleibt“, so Roland.

Wichtig für die Stadt sei dabei vor allem: Das Land müsse mit einem entsprechenden Ausgleich bei den für Gladbeck sehr wichtigen Schlüsselzuweisungen nachziehen. „Sonst drohen gerade die strukturschwachen Städte einmal mehr auf der Verliererseite bei der Verteilung der Gelder zu stehen!“

Den Familienbonus bewertet Bürgermeister Roland als positives Signal

Als „positives Signal“ für Familien sieht Roland die Zusage eines 300-Euro-Familienbonus und die geplante Entlastung beim Strompreis. In der Kritik über die ausgebliebene Lösung der Altschuldenproblematik sind sich Bürgermeister und Kämmerer einig: „Der Bund entzieht sich erneut seiner politischen Mitverantwortung für die hohe Verschuldung der strukturschwachen Städte. Die Leistungen, die die Städte auf Beschluss des Bundes und der Länder erbringen mussten, blieben unbezahlt. Nach der Absage des Bundes sei nun das Land NRW in diesem Punkt umso mehr gefordert.