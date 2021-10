Kommunales Kino in Gladbeck zeigt Freitag „Der Spion“

Der Film „Der Spion“ läuft am kommenden Freitag in Gladbeck im Koki.

Gladbeck. Im Kommunalen Kino in Gladbeck wird Freitag „Der Spion“ gezeigt. Der Film spielt in der Zeit des Kalten Krieges. Für den Besuch im Koki gilt 3G.

Das Kommunale Kino der VHS Gladbeck zeigt am kommenden Freitag, 15. Oktober, um 18 Uhr das Drama „Der Spion“: Anfang der 60er Jahre nähert sich der Kalte Krieg zwischen den beiden Supermächten seinem Höhepunkt. Oleg Penkowski (Merab Ninidze), ein vormals hochrangiger Sowjetoffizier mit Freunden im Kreml, füttert die westlichen Geheimdienste mit brisanten Informationen.

Um Penkowski aus der direkten Gefahrenlinie zu nehmen, beschließen CIA und MI6, ihm einen Kontaktmann zur Seite zu stellen, der keinerlei Aufsehen erregt: Greville Wynne (Benedict Cumberbatch) ist ein harmloser britischer Geschäftsmann, der mit Spionage nichts am Hut hat und sich nur widerstrebend überreden lässt. Erstaunlicherweise freundet Wynne sich mit dem Russen an. Als Penkowski in Moskau aufzufliegen droht, startet Wynne gegen den Rat der Geheimdienste eine letzte Mission in den Osten, um den Freund zu retten …

Ab sofort sind Reservierungen in der VHS unter 02043 / 99-2415 oder per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de möglich. Für den Besuch gilt die 3G-Regel. Der Film wird im Studio der Stadtbücherei, Friedrich-Ebert-Straße 8, gezeigt.

