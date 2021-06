Das Koki Gladbeck zeigt am 11. Juni den Film „Eine Frau mit berauschenden Talenten“. Im Bild eine Szene des Films mit Isabelle Huppert als Patience und Rachid Guellaz als Scotch.

Koki Kommunales Kino in Gladbeck startet wieder am 11. Juni

Gladbeck. Unter Corona-Auflagen startet das Kommunale Kino (Koki) in Gladbeck am 11. Juni wieder sein Programm. Diese Filme werden in diesem Monat gezeigt.

Das Kommunale Kino der VHS startet nach der pandemiebedingten Schließung wieder am Freitag, 11. Juni, im Studio der Stadtbücherei (Friedrich-Ebert-Str. 8). Um 20 Uhr geht es mit dem ersten Film los: „Eine Frau mit berauschenden Talenten“ – eine Krimikomödie mit Isabelle Huppert in der Titelrolle.

Weiter geht es am Freitag, 18. Juni, mit der Generationenkomödie „Es ist zu Deinem Besten“ mit Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer in den Hauptrollen.

Auch die Biografie von Marie Curie wird gezeigt

Am 25. Juni steht schließlich die Biografie „Marie Curie –Elemente des Lebens“ auf dem Programm, mit Rosamund Pike in der Rolle der weltberühmten Nobelpreisträgerin. Das Programm mit näheren Informationen zu den Filmen und den dazugehörigen Trailern ist auf der Kinoseite der VHS unter www.vhsgladbeck.de/kommunales-kino abrufbar.

Ab sofort sind Reservierungen in der VHS unter 02043 / 99-2415 oder per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de möglich. Aufgrund der aktuell geltenden Vorgaben sind eine namentliche Anmeldung, das Tragen einer medizinischen Maske und der Nachweis eines aktuellen negativen Corona-Tests (PCR- oder Schnelltest) erforderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck