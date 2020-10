Kommunales Kino der VHS Gladbeck zeigt Freitag „Judy“

Renée Zellweger spielt Judy-Garland im dem Film „Judy“, der am Freitag im Kommunalen Kino in Gladbeck zu sehen ist.

Das Kommunale Kino der VHS in Gladbeck zeigt am Freitag den Film „Judy“ mit Renée Zellweger. Karten müssen im Vorfeld reserviert werden.

Das Kommunale Kino der VHS zeigt am kommenden Freitag, 16. Oktober, im Studio der Stadtbücherei Gladbeck, Friedrich-Ebert-Straße 8, um 18 Uhr die Biografie „Judy“ über das Leben von Judy Garland: London fiebert im Winter 1968 den Auftritten von Showlegende Judy Garland (Renée Zellweger) entgegen. Ihre Stimme mag 30 Jahre nach „Der Zauberer von Oz“ an Strahlkraft verloren haben – aber auf ihre Gabe für dramatische Inszenierungen und ihren feinen Sinn für Humor kann sie noch immer zählen.

Selbst ihr Traum von der großen Liebe scheint nach vier Ehen noch immer ungebrochen und so stürzt sie sich in eine wilde Romanze mit Mickey Deans, ihrem zukünftigen fünften Gatten … Ab sofort sind Reservierungen in der VHS unter 02043 / 99 24 15 oder per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de möglich. Aufgrund der aktuell geltenden Vorgaben sind eine namentliche Anmeldung und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum Einnehmen des Platzes erforderlich.