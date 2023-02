Gladbeck. Das Comedy-Ehepaar Emmi und Willnowsky gastiert im März in Gladbeck. Was das zweistündige Programm bietet und wo es Karten für den Abend gibt.

Das Komiker-Duo Emmi und Willnowsky kommt nach Gladbeck. Am Donnerstag, 23. März, gastieren die beiden um 20 Uhr in der Mathias-Jakobs-Stadthalle. „Manche Ehe ist ein Todesurteil, das jahrelang vollstreckt wird“, so beschreiben Emmi und Willnowsky die Dynamik, die sie auf die Bühne bringen. Bekanntgeworden sind die beiden Streithähne im Hamburger Reeperbahn-Theater Schmidts Tivoli, doch seit ihren ersten großen Erfolgen tourt das Duo auch durch ganz Deutschland.

In diesem Jahr feiern Emmi und Willnowsky sogar 25-jähriges Bestehen. Silberhochzeit, sozusagen. Das Paar blickt zurück auf ihre Lebensabschnittskatastrophe und präsentiert die beliebtesten Lieder und Sketche aus ihrem Repertoire, „genüsslicher Boshaftigkeiten“. Verkörpert werden die Eheleute von Comedian und Buchautor Christoph Dompke, der dabei in die Rolle der erfolglosen, alternden Kammersängerin Emmi schlüpft, und Christian Willner, der den mittellosen Pianisten Valentin Willnowsky aus der ehemaligen Sowjetunion mimt. Karten für die zweistündige Show kosten, je nach Rang, 23, 20 oder 19 Euro. Tickets und Infos gibt es an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle. Mehr Infos gibt es unter 02043 99 26 82 oder per E-Mail an mjs-kasse@stadt-gladbeck.de. Karten gibt es auch auf westticket.de.

