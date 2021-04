Kollision mit Pkw: Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen hat ein Fahrradfahrer laut Polizei bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck erlitten.

Gladbeck. Auf der Feldstraße in Gladbeck ist ein Fahrradfahrer (20) mit einem Pkw zusammengestoßen. Der Gladbecker hatte die Straße überqueren wollen.

Bei einem Unfall am Dienstagabend in Gladbeck ist ein 20-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 19 Uhr auf der Feldstraße, so die Polizei.

Der junge Gladbecker wollte mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren. Dabei kollidierte er mit dem Wagen eines 58-jährigen Gladbeckers. Der Autofahrer war auf der Feldstraße in Richtung Norden unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen wurde der 20-Jährige bei dem Unfall leicht verletzt. Insgesamt entstand nach Schätzung der Polizei gut 2000 Euro Sachschaden.

