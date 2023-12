Kollision in Gladbeck: Unfallverursacher fährt weiter

Auf der Europastraße in Gladbeck hat sich am Samstagabend ein Unfall ereignet. Der Unfallverursacher flüchtete.

Ein Unfall mit Fahrerflucht beschäftigte die Polizei am Samstagabend in Gladbeck. Der Unfall hatte sich auf der Europastraße ereignet – und der flüchtige Fahrer konnte rasch ermittelt werden.

Zum Hergang: Gegen 21.10 Uhr war ein 26-jähriger Gladbecker mit seinem Pkw auf der Europastraße in Fahrtichtung Brüssleler Straße unterwegs. Im Wagen saß noch ein gleichaltriger Beifahrer. Zeitgleich fuhr ein 37-jähriger Bottroper mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung. In Höhe einer Kurve setzte Bottroper zu einem Überholvorgang an.

Die beiden Autos prallten an den Außenspiegeln zusammen

Dafür scherte der 37-Jährige mit seinem Wagen in den Gegenverkehr aus, so die Polizei. Der 26-jährige Gladbecker bemerkte das, bremste und wich nach rechts aus. Dabei geriet sein Wagen teilweise in den angrenzenden Grünstreifen. Auch der Fahrer aus Bottrop startete ein Ausweichmanöver, dennoch kollidierten die beiden Fahrzeuge an den Außenspiegeln. An beiden Autos entstand Sachschaden. Der Bottroper fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter.

Ein Zeuge konnte aber am Unfallort Hinweise zu dem Geflüchteten geben. So konnte der 37-Jährige mitsamt Auto an der Halteranschrift ermittelt werden. Da der Unfallfahrer vermutlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde er für eine Blutprobe zur Wache nach Bottrop gebracht. Laut Polizei entnahm der diensthabende Arzt dort gleich zwei Blutproben, „da ein Nachtrunk nicht auszuschließen war“. Seinen Führerschein ist der Bottroper erst einmal los.

Den bei dem Unfall entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit ungefähr 2300 Euro an.

