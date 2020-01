Die 22-jährige Beifahrerin kam nach dem Zusammenstoß in ein Krankenhaus.

Gladbeck. Ein Pkw-Fahrer aus Gelsenkirchen wollte seinen Wagen wenden. Dabei stieß er mit einem anderen Pkw zusammen. Seine Beifahrerin wurde verletzt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kollision auf der Feldhauser Straße: 22-Jährige verletzt

Leichte Verletzungen erlitt eine 22-jährige Frau bei einem Unfall am Sonntag gegen 14.15 Uhr auf der Feldhauser Straße.

Die Frau saß als Beifahrerin im Wagen eines 23-jährigen Pkw-Fahrers aus Gelsenkirchen. Er war mit seinem Wagen auf der Feldhauser Straße in Richtung Zweckel unterwegs. Als er in Höhe der Einmündung Am Pferdekamp seinen Wagen wendete, stieß er mit dem Pkw eines 74-jährigen Gladbeckers zusammen.

Die junge Frau kam zur Behandlung in ein Krankenhaus. Beide Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Unfallstelle an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 7000 Euro.