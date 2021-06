KoKi zeigt Komödie mit Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel

Heiner Lauterbach spielt in „Es ist zu Deinem Besten“ einen konservativen Wirtschaftsanwalt. Zu sehen ist die Generationenkomödie Freitag im Studio der Stadtbücherei in Gladbeck.

Gladbeck. Das Kommunale Kino Gladbeck zeigt Freitag die Komödie „Es ist zu Deinem Besten“. Es geht um Väter, Töchter und ungeliebte Schwiegersöhne in spe.

Im KoKi läuft am Freitag, 18. Juni, die starbesetzte Generationenkomödie „Es ist zu Deinem Besten“ mit Heiner Lauterbach, Jürgen Vogel und Hilmi Sözer in den Hauptrollen.

Drei Väter – und drei verliebte Töchter

Und darum geht es: Sie könnten unterschiedlicher kaum sein. Arthur (Heiner Lauterbach) ist ein konservativer Wirtschaftsanwalt und lebt in einer prächtigen Stadtvilla in Berlin. Kalle (Jürgen Vogel) ist Bauarbeiter und ein Kumpeltyp mit erhöhtem Aggressionspotenzial. Und der harmoniebedürftige Yus (Hilmi Sözer) arbeitet als Physiotherapeut. Eines haben die drei Schwäger aber gemeinsam: Ihre Töchter haben sich verliebt.

Arthurs Tochter Antonia (Janina Uhse) lässt ihre Hochzeit mit einem aufstrebenden Anwalt platzen, weil sie ihr Herz an einen linken Weltverbesserer (Jacob Matschenz) verloren hat. Kalles Tochter Luna (Lisa-Marie Koroll) ist einem Aktfotografen (Andreas Pietschmann) verfallen, der sich als früherer Klassenkamerad ihres Vaters entpuppt. Und Yus‘ Tochter Sophie (Lara Aylin Winkler) schwänzt heimlich die Schule, um jede freie Sekunde mit Andi (Junis Marlon) zu verbringen, der Kontakte zur Drogenszene hat.

Also schließt das ungleiche Väter-Trio einen heimlichen Pakt: Die ungeliebten Schwiegersöhne in spe müssen weg! Hinter dem Rücken ihrer Frauen und Töchter begeben sich die selbst ernannten „SuperSchwäger“ auf eine aberwitzige Mission, um die Verehrer loszuwerden.

Die VHS Gladbeck nimmt ab sofort Reservierungen entgegen

Ab sofort sind Reservierungen in der VHS unter Telefon 0 20 43 / 99-2415 oder per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de möglich. Aufgrund der aktuell geltenden Corona-Vorgaben sind eine namentliche Anmeldung und das Tragen einer medizinischen Maske erforderlich. Der Film (frei ab 12) wird um 20 Uhr im Studio der Stadtbücherei, Friedrich-Ebert-Str. 8, gezeigt.

