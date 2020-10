KoKi zeigt das Drama „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“

Gladbeck. Das Kommunale Kino in Gladbeck zeigt am Freitag ein mitreißendes Drama. Im Studio der Bücherei läuft „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“.

Im KoKi läuft in Gladbeck am Freitag, 9. Oktober, das Drama „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ nach dem Bestsellerroman von Judith Kerr.

Eine Familie flüchtet vor den Nazis nach Zürich

Zur Handlung: Berlin im Jahr 1933. Anna (Riva Krymalowski) ist erst neun Jahre alt, als sich ihr Leben von Grund auf ändert: Um den Nazis zu entkommen, muss ihr Vater nach Zürich fliehen; seine Familie folgt ihm kurze Zeit später. Anna lässt alles zurück, auch ihr geliebtes rosa Stoffkaninchen, und muss sich in der Fremde einem neuen Leben voller Herausforderungen und Entbehrungen stellen.

Ab sofort sind Reservierungen in der VHS unter 02043 / 992415 oder per E-Mail an vhs@stadt-gladbeck.de möglich. Aufgrund der aktuell geltenden Vorgaben sind eine namentliche Anmeldung und das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bis zum Einnehmen des Platzes erforderlich.

Das Kommunale Kino der VHS Gladbeck zeigt den Film (ohne Altersbeschränkung) um 18 Uhr im Studio der Stadtbücherei, Friedrich-Ebert-Str. 8.