KoKi in Gladbeck zeigt die Biografie von Udo Lindenberg

Das KoKi in Gladbeck zeigt am Freitag, 18. September, die Biografie von Rocksänger Udo Lindenberg: „Lindenberg! Mach Dein Ding“.

Alles entscheidend für Lindenbergs Karriere: ein Bühnenauftritt 1973 in Hamburg

Von der Kindheit des Rockstars im westfälischen Gronau bis zum ersten, alles entscheidenden Bühnenauftritt in Hamburg 1973; von seinen Anfängen als hochbegabter Jazz-Schlagzeuger und seinem abenteuerlichen Engagement in einer US-amerikanischen Militärbasis in der Libyschen Wüste, über Rückschläge mit seiner ersten LP bis zu seinem Durchbruch mit Songs wie „Mädchen aus Ost-Berlin“ oder „Andrea Doria“: „Lindenberg! Mach Dein Ding“ erzählt die Geschichte eines Jungen aus der westfälischen Provinz. Ein Junge, der eigentlich nie eine Chance hatte, und sie doch ergriffen hat, um Deutschlands bekanntester Rockstar zu werden - ein Idol in Ost und West.

Der Film (frei ab 12) läuft am Freitag um 18 Uhr im Studio der Stadtbücherei, Friedrich-Ebert-Straße 8.