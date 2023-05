Kohle aus Kokosnussresten: So können Gladbecker fair grillen

So geht „Grillen für eine bessere Welt“: Zu den Grubenhelden gehört auch das Start-up „faire kohle“. Abgepackt wird die Grillkohle von den Philippinen in Gladbeck-Ellinghorst. Dabei fasst auch Ex-Bergmann Dirk Schoroth, im Bild mit Grubenhelden-Chef Matthias Bohm, mit an.