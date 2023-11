Königlicher Besuch König Willem-Alexander in Gladbeck: Der Besuch in Bildern

Gladbeck. Der niederländische König Willem-Alexander war im Gladbecker Schloss Wittringen zu Gast. Das sind die besten Fotos vom royalen Besuch.

Hoher Besuch in Gladbeck: König Willem-Alexander der Niederlande war am Dienstag im Schloss Wittringen zu Gast. Gemeinsam mit Ministerpräsident Henrik Wüst besuchte er Unternehmen und Institutionen im Ruhrgebiet, die im Bereich Wasserstoff tätig sind. Die erste Station war der Chemiepark in Marl. Danach kehrten sie zum Mittagessen für ein Drei-Gänge-Menü im Gladbecker Wasserschloss ein. Vor dem Schloss warteten einige schaulustige Gladbeckerinnen und Gladbecker, um einen Blick auf den Royal zu erhaschen.

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern König Willem-Alexander der Niederlande macht mit seiner Delegation einen Zwischenstop auf Schloß Wittringen. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Hendrik Wüst (CDU, l), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und König Willem-Alexander der Niederlande, stehen bei der Besichtigung im Chemiepark Marl auf einer Aussichtsplattform. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern König Willem-Alexander und Hendrik Wüst zuvor im Parkhotel Engelsburg in Recklinghausen Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Der holländische König Willem-Alexander ist im Ruhrgebiet. Foto: Ralph Sondermann / Land NRW / Ralph Sondermann

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Der holländische König Willem-Alexander ist im Ruhrgebiet. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern (v.l.n.r.) Hendrik Wüst, König Willem-Alexander und Thomas Wessel besuchen den Chemiepark Marl. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Blick auf den Chemiepark Marl Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Hendrik Wüst (CDU, l), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, und König Willem-Alexander der Niederlande, stehen bei der Besichtigung im Chemiepark Marl auf einer Aussichtsplattform. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Besichtigung des Chemieparks Marl. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern König Willem-Alexander während der Besichtigung des Chemieparks Marl. Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Besichtigung des Chemieparks Marl. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Besichtigung des Chemieparks Marl. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Besichtigung des Chemieparks Marl. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Besichtigung des Chemieparks Marl. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern König Willem Alexander der Niederlande Foto: Lars Heidrich / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Händeschütteln mit seiner Majestät, König Willem Alexander der Niederlande Foto: Ralph Sondermann / Land NRW

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Roter Teppich vor Schloss Wittringen für König Willem-Alexander Foto: Luisa Herbring / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Der holländische König Willem-Alexander ist im Ruhrgebiet. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Der holländische König Willem-Alexander ist im Ruhrgebiet. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Bürgermeisterin der Stadt Gladbeck Bettina Weist und NRW Ministerpräsident Hendrik Wüst warten auf den König. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Warten auf König Willem-Alexander der Niederlande Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Ministerpräsident von NRW Hendrik Wüst beim kurzen Pressgespräch. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Der holländische König Willem-Alexander ist im Ruhrgebiet. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern Der holländische König Willem-Alexander ist im Ruhrgebiet. Foto: Heinrich Jung / FUNKE Foto Services

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern König Willem-Alexander der Niederlande sitzt bei einem Treffen mit Unternehmern aus Nordrhein-Westfalen an einer langen Tafel im Wasserschloss Wittringen in Gladbeck. Zum Mittagessen, an dem rund 30 Personen teilnahmen, gab es laut Staatskanzlei Zander. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern König Willem-Alexander der Niederlande klatscht bei einem Treffen mit Unternehmern aus Nordrhein-Westfalen im Wasserschloss Wittringen. Foto: Christoph Reichwein / dpa

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern König Willem-Alexander und Hendrik Wüst besuchen das Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) in Duisburg. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern König Willem-Alexander und Hendrik Wüst besuchen das Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) in Duisburg. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Niederländischer König in NRW - Willem-Alexanders Besuch in Bildern König Willem-Alexander und Hendrik Wüst besuchen das Zentrum für Brennstoffzellen-Technik (ZBT) in Duisburg. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Nach dem kurzen Besuch in Gladbeck ging es für den niederländischen König und den Ministerpräsidenten weiter nach Duisburg zur Besichtigung des Hafens.

