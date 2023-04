Kneipp-Verein Gladbeck bietet superdickes Programm

Gladbeck. Der Kneipp-Verein Gladbeck feiert seinen 95. Geburtstag – und präsentiert ein so umfangreiches Programm wie nie zuvor. Das steckt drin.

Der Kneipp-Verein Gladbeck feiert seinen 95. Geburtstag. Und beschenkt die Menschen mit einem so dicken Programm wie nie zuvor. Darin stecken Kursangebote für alle Altersgruppen.

Schon sprießt und grünt es im Gladbecker Kneipp-Garten mit dem Wassertretbecken, in den Hochbeeten recken sich die ersten Kräuter und Blumen den Sonnenstrahlen entgegen. Die Mitglieder des Kneipp-Vereins, die die Gartenarbeit übernehmen, haben alle Hände voll zu tun. Aber längst engagieren sich die Kneipp-Fans nicht nur für das schöne Fleckchen Erde direkt hinter dem St.-Barbara-Hospital, sondern stellen auch ein beachtliches Jahresprogramm mit Veranstaltungen rund um Gesundheit und Heilkunde auf die Beine. „In diesem Jahr ist unser Angebot so vielfältig und umfangreich wie nie zuvor“, berichten Josi Marten und Marianne Kalfhues aus dem Vorstand mit Stolz.

Der Kneipp-Verein Gladbeck bietet Kurse, Referate, Workshops und Aktionen

Das Heft, 72 Seiten stark, mit einer Vielzahl von Kursen, Referaten, Workshops und Aktionen ist gegliedert in die Themen Kinder, Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Lebensordnung. 6000 Exemplare sind gedruckt. Die Hefte liegen in vielen öffentlichen Einrichtungen aus, die Buchungen der Kurse laufen laut Marten und Kalfhues gut an. Der Kneipp-Verein organisiert seine Angebote in allen Gladbecker Stadtteilen. Veranstaltungsorte sind unter anderem das Landhaus Pieper, Hallenbad und Bürgerhaus-Ost sowie Turnhallen vieler Schulen und Seniorenwohnstätten.

Das Angebot reicht von Gymnastik im Wasser oder auf der Matte für Wirbelsäule, Herz und Kreislauf bis zu spirituellen Angeboten von „Indian Balance“, um Körper und Geist in Harmonie zu bringen, oder – neu im Programm – „Waldbaden“. Natur mit allen Sinnen wahrnehmen und ein Bewusstsein für den natürlichen Ursprung des Menschen zu schaffen, darum geht’s.

Neu sind auch die Yoga-Angebote. Sandra Neumann leitet Kurse für Erwachsene sowie Mädchen und Jungen. „Durch Yoga kann ich Kindern ,Werkzeuge’ an die Hand geben, um mit den Erwartungshaltungen ihres Umfeldes besser umgehen zu können.“

Zahlreiche Referate sind ebenfalls vorgesehen. „Wir haben es nach Monaten gegliedert, Pflanzen als natürliches Antibiotikum passen zum Beispiel zum Herbst, wenn die Erkältungszeit wieder beginnt“, so Kalfhues. Dazu kommen aufschlussreiche Vorträge von Ärzten zu orthopädischen, kardiologischen und anderen medizinischen Problematiken. Rund um die Uhr können Gäste den erholsamen Garten an der Mittelstraße 37 genießen. „Der ist immer einen Ausflug wert, und wir freuen uns, dass er mittlerweile über die Stadtgrenzen hinaus bekannt ist.“

Wein genießen Gladbeck. Nach Ostern steht eine Weinverkostung unter dem Thema „Neues aus dem Weinanbau – die pilzwiderstandsfähigen Rebsorten“ an. Termin: 19. April, 19.30 Uhr bis 22 Uhr, Weinhandlung Entdeckerweine, Marktstraße 6. Die Teilnahme kostet 22 Euro für Mitglieder, 25 Euro für Nichtmitglieder, (inklusive Verkostung, Brot, Wasser, Unterlagen). Anmeldungen und weitere Informationen: Josi Marten, 0176/83 40 28 06 oder 0 20 43/7 00 69 57.

Im Verlauf des Jahres wird das 95-jährige Bestehen des Kneipp-Vereins Gladbeck gefeiert. Zu Muttertag am 13. Mai ist der Gesundheitstag als Geburtstagsfest geplant, für den 19. August das Mehrgenerationenfest. Rund 300 Mitglieder hat der Verein, Einzelpersonen und auch einige Institutionen. Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit im Kneipp-Garten hat oder sich mit seinen Vorstellungen und Ideen anderweitig einbringen möchte, kann sich bei Josi Marten melden.

Nächster Termin: 12. April, 16 Uhr, Konferenzraum des St.-Barbara-Hospitals, Mittelstraße 37. Prof. Dr. Christian Wedemeyer referiert über „Hochmoderne Knieprothese und deren Implantationstechnik“. Der Eintritt ist frei. Kaffee und Kuchen sind bereits ab 15 Uhr erhältlich.

