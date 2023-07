Klezmer-Combo spielt bei Gartenkonzert in Gladbeck

Zu Gast im Garten: Die Klezmer-Band Tico Tico spielt bei „Eine Hausmusik in Butendorf" in Gladbeck.

Gladbeck. Die Gladbecker Konzertreihe „Eine Hausmusik in Butendorf“ lädt zum Konzert mit der Combo „Tico Tico“. So können Sie sich kostenlos anmelden.

Das nächste Konzert der Reihe „Eine Hausmusik in Butendorf“ steht in Gladbeck an. Am Sonntag, 6. August, gastiert das Quartett „Tico Tico“ von Dr. Wolf Peter Scheitza um 16 Uhr an der Ulmenstraße 13. Die Combo widmet sich der jüdischen Klezmer-Musik, vielen sicherlich bekannt durch ihren prominentesten Vertreter, Giora Feidmann. Nach dem Konzert gibt es bei Getränken und Snacks die Möglichkeit, mit den Musikern zu sprechen.

Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung per E-Mail an post@stiftshaus.de oder telefonisch unter 02043 78 99 35 ist bis Sonntag, 30. Juli, erforderlich. Die Veranstalter der Reihe freuen sich über Spenden für ihre Arbeit.

