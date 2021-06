Kleinkunstreihe „InterMezzo“ startet nach den Sommerferien

Gladbeck. Kleinkunst und Comedy bietet wieder die Gladbecker InterMezzo-Reihe. Das steht nach den Sommerferien alles auf dem Programm in der Stadthalle.

Die InterMezzo-Reihe startet mit vollem Programm bereits nach den Sommerferien ins zweite Veranstaltungshalbjahr 2021. Auch im Herbst wird die Kleinkunstreihe nicht wie gewohnt im Lesecafé stattfinden, Spielstätte wird wegen des größeren Platzangebots wieder die Mathias-Jakobs-Stadthalle sein.

Zum Auftakt kommt Vera Deckers nach Gladbeck

Es gibt einiges nachzuholen, was im Frühjahr nicht stattfinden konnte: So wird zum Auftakt bereits am Donnerstag, 26. August, Vera Deckers mit ihrem Programm „Wenn die Narzissten wieder blühen“ erwartet. Die Kabarettistin und Diplom-Psychologin spiegelt mit scharfem Blick und noch schärferer Zunge den Wahnsinn des Alltags und trifft u.a. auf Helikoptereltern, Selbstoptimierer oder Influencer im YouTube-Tagebau. Live-Comedy mit Johannes Flöck gibt es am 30. September zu erleben. Der Comedian arbeitet sich ab am Thema Achtsamkeitswahn: „Die meisten unter uns kommen doch heute vor lauter Yoga gar nicht mehr zum Entspannen.“ Darum heißt sein Programm: ,,Entschleunigung, aber Zack Zack!“

Mit Frank Goosen gibt es eine Zeitreise in die 80er-Jahre

Eine Hommage an die bunte Zeit der 1980er Jahre ist am 4. November Gegenstand von Frank Goosens neuem Buch „Sweet Dreams. Rücksturz in die Achtziger“. 13 Jahre ist der Autor, als die Achtziger ausbrechen, als sie enden vierundzwanzig. Dazwischen: Schulterpolster, Synthiepop – und jede Menge Veränderung im Ruhrgebiet. Frank Goosen nimmt die Zuschauer mit auf eine so persönliche wie vergnügliche Zeitreise. Und damit das Publikum schon vor dem Fest einen schönen gemeinsamen Abend erleben kann, sorgt Kabarettist René Steinberg am 9. Dezember mit seinem Programm „Ach, du fröhliche …“ für gute (Vorweihnachts-)Stimmung. Weihnachtswahnsinn? René Steinberg meint: Schluss damit! Die Devise seines Programms: „make Weihnachten great again“. Und der Weg dahin geht über’s Lachen. Lachen über uns, unsere Macken und Gewohnheiten: „Wie essen Sie denn einen Dominostein?“

Die Tickets sind ab sofort erhältlich

Die Donnerstags-Veranstaltungen laufen unter den jeweils aktuellen Bedingungen der Corona-Schutzverordnung. Tickets gibt es ab sofort in der Stadtbücherei oder online unter www.stadtbuecherei-gladbeck.de, Info und Reservierung unter Rufnummer 02043/99-2658. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19.15 Uhr.

