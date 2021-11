Kleidermarkt zugunsten der Opfer der Überflutungen der Ahr

Gladbeck. Die Gladbecker Fluthilfe lädt zum Kauf gut erhaltener gespendeter Gebrauchtkleidung ein. Der Erlös hilft Opfern der Flutkatastrophe.

Am Samstag, 20. November, haben Schnäppchenjäger Gelegenheit, nicht nur schöne Kleidung und mehr zu erwerben, sondern damit auch noch Gutes zu tun: Die Gladbecker Fluthilfe lädt zum großen Benefizbasar an ihren Stützpunkt am Wehlingsweg 6. Der Erlös fließt in das Katastrophengebiet an der Ahr, um dort von der Flut betroffene Familien zu unterstützen.

Die Spendenbereitschaft in Gladbeck und dem Umland war nach der Flutkatastrophe so groß, dass sich noch mehr als 10.000 Kilo Kleiderspenden in den Lagern der Fluthilfe befinden. Denn nicht alles, was gespendet wurde, sei dann auch tatsächlich noch vor Ort benötigt worden, berichten die Helfer. Und so habe das Kleiderteam der Fluthilfe in den letzten Wochen fleißig gearbeitet. „Etliches wurde aussortiert und das, was wirklich in gutem Zustand ist, haben wir nach verschiedenen Kriterien sortiert“, erzählt Ehrenamtlerin Steffi über die mühsame Arbeit. Tolle Sachen für jedermann sind dabei.

Premiumecke mit schönen Winterjacken

In der Lagerhalle am Wehlingsweg haben Ehrenamtliche der Gladbecker Fluthilfe nach der Katastrophe an der Ahr Hilfspakete gepackt, um Opfer des Hochwassers zu unterstützen (Archivbild). Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Diesen Samstag besteht von 11 bis 15.30 Uhr Gelegenheit, gut erhaltene Kleidungsstücke für Damen, Herren oder Kinder aussuchen. Zudem sind im Verkaufsbereich der Lagerhalle auch Haushaltstextilien, Bettwäsche, Kinderwagen und vieles mehr zu haben. Abgerechnet wird nicht pro Kleidungsstück, sondern eimerweise. Bis auf eine Premiumecke, wo Artikel einzeln bepreist werden, wie zum Beispiel Winterjacken. „Es ist für jeden etwas dabei und wir freuen uns, wenn wir alles verkaufen“, berichtet Mitorganisatorin Nadine Müller. „Denn der gesamte Erlös geht zugunsten derer, die von der Flutkatastrophe betroffen sind.“

