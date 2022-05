Klavierduo aus Japan gibt Konzert in der Stadthalle Gladbeck

Aya und Risa Sakamoto aus Japan geben im Mai ein Klavier-Konzert in der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck.

Gladbeck. Das Klavierduo „Sakamoto“ aus Japan soll schon bald in der Gladbecker Stadthalle spielen. Schwestern waren bereits international erfolgreich.

Ein Klavier zu vier Händen: Das Schwestern-Duo „Sakamoto“ aus Japan gibt am Dienstag, 17. Mai, ab 20 Uhr ein Konzert in der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck. Die Schwestern Aya und Risa Sakamoto vertreten in Gladbeck die Hochschule für Musik und Theater in Rostock im Rahmen des 34. Forums Deutscher Musikhochschulen.

Sie spielen vierhändig Klavier, seitdem sie im Alter von vier und sechs Jahren zum ersten Mal zusammen auf der Bühne standen, und haben bereits einige nationale und internationale Wettbewerbe gewonnen.

Gladbeck: Tickets für das Klavierkonzert sind ab sofort in der Stadthalle erhältlich

„Unser Wunsch ist es, die Zuhörer in die wunderbare Welt des Klavierduos mit all ihren Reizen zu entführen“, erklären die Schwestern in ihrem persönlichen Statement zum Konzertprogramm. „Unser Herz gilt der romantischen Klavierliteratur und wir lieben insbesondere die Werke der deutschen Komponisten.“

Lesen Sie auch:

Dementsprechend darf sich das Gladbecker Publikum auch auf Stücke des mehrfachen deutschen Klaviermeisters Max Reger freuen. Unter anderem folgen Werke von Beethoven, seine frühen Variationen über ein Thema des Grafen von Waldstein und ein Stimmungswechsel mit Schuberts Fantasie f-Moll, einem der wichtigsten Werke für Klavierduos.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! +++

Karten zum Preis von 7,50 Euro sind von montags bis donnerstags jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr an der Kasse der Mathias-Jakobs-Stadthalle in Gladbeck erhältlich. Weitere Informationen über Ermäßigungen und Co. gibt es telefonisch unter 02043/99-2682 oder per E-Mail an mjs-kasse@stadt-gladbeck.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck